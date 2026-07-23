Salud: cuál es el ejercicio más efectivo para mejorar la circulación cardiovascular

La recomendación de los expertos

Un estudio publicado en PubMed señala que la práctica regular de actividad física contribuye a mejorar la capacidad física, favorece la salud del corazón y ayuda a elevar la calidad de vida.

En el caso del yoga, los beneficios no dependen solo de las posturas, sino también de una correcta respiración y la concentración durante la práctica. Además, puede realizarse en casa o en clases grupales, lo que facilita incorporarlo a la rutina diaria.