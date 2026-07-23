Salud: cuál es el ejercicio más efectivo para mejorar la circulación cardiovascular
Este ejercicio no requiere equipamientos y actúa sobre el sistema nervioso, obligando al corazón a bombear sangre con mayor intensidad. Los detalles en la nota.
A medida que pasan los años, mantenerse activo se vuelve una de las claves para preservar la salud y la calidad de vida. Por eso, cada vez más adultos mayores buscan ejercicios que les permitan cuidar el cuerpo sin someter las articulaciones a un esfuerzo excesivo.
Entre las distintas alternativas de bajo impacto, hay una actividad que se destaca por sus beneficios para el corazón y el sistema cardiovascular. Además de ser segura para la mayoría de las personas, ayuda a mejorar la resistencia física y favorece el bienestar general.
El ejercicio que cuida el corazón y mejora la circulación
El yoga es una actividad de bajo impacto que puede practicarse en casa o en clases grupales, sin necesidad de invertir en equipamiento costoso. Aunque queda en segundo plano frente a actividades más intensas, diversos estudios destacan que también puede aportar importantes beneficios para la salud cardiovascular.
La práctica constante ayuda a reducir la presión arterial, especialmente en personas con hipertensión leve o moderada, ya que favorece la relajación de los vasos sanguíneos y disminuye los niveles de estrés.
Además, al combinar movimientos, ejercicios de respiración y técnicas de relajación, baja la frecuencia cardíaca en reposo, mejora la capacidad pulmonar y favorece una circulación sanguínea más eficiente.
La recomendación de los expertos
Un estudio publicado en PubMed señala que la práctica regular de actividad física contribuye a mejorar la capacidad física, favorece la salud del corazón y ayuda a elevar la calidad de vida.
En el caso del yoga, los beneficios no dependen solo de las posturas, sino también de una correcta respiración y la concentración durante la práctica. Además, puede realizarse en casa o en clases grupales, lo que facilita incorporarlo a la rutina diaria.
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