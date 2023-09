Una figura del Sevilla destrozó a Sampaoli: "Fue el peor entrenador que he tenido"

Cómo si fuera poco el panorama turbulento que se vive en Brasil con estos problemas, una figura del Sevilla de España se sumó a las críticas hacia el exentrenador de la Selección Argentina y no se guardó nada: “El mejor, Luis Enrique. Lo tuve en la selección y me parece el mejor que he tenido. ¿Y el peor? Sampaoli”, expresó el futbolista Suso cuando fue consultado sobre sus experiencias con DTS.

En diálogo con El Pelotazo, programa que se emite por la Cadena Sur Radio, el futbolista reconoció la charla que mantuvo con el director deportivo Mochi: “En diciembre hablo con Monchi y me dijo: ‘Suso, ¿qué hacemos?’ Acababa de salir de la lesión del tobillo. Lo fácil era decir me voy, intento coger ritmo en otro equipo y sumar partidos. Pero le digo que voy a durar más que Sampaoli y que voy a acabar jugando”.

Los hinchas de Flamengo contra Sampaoli

Al entrenador argentino Jorge Sampaoli se le empieza a acabar el crédito con los hinchas del Flamengo que, tras la durísima derrota como local por 3 a 0 ante Athlético Paranaense por el Brasileirao, pidieron su salida y cantaron contra su propio equipo.

La torcida del Mengao se está cansando del técnico casildense y lo evidenció, sobre todo, cuando el equipo ya perdía y comenzaron a cantarle el famoso "ole" junto con la hinchada visitante. Algo pocas veces visto.