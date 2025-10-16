San Lorenzo al borde del abismo: qué significa y qué puede pasar si se declara la quiebra

La historia del fútbol argentino ofrece varios antecedentes de procesos similares. El más recordado es el de Racing Club, que en 1999 fue declarado en quiebra y gerenciado por la empresa Blanquiceleste S.A., hasta que los socios lograron recuperar el control institucional. También pasaron por situaciones parecidas Ferro Carril Oeste (2002), Deportivo Mandiyú (1995) y Sportivo Palermo (1984), cada uno con desenlaces distintos y costosos en términos deportivos e institucionales.

El presidente Marcelo Moretti enfrenta una presión creciente de los socios, aunque por ahora no evalúa renunciar. En el club se aferran a una posible negociación de último momento para evitar la intervención judicial y garantizar la continuidad del Ciclón como asociación civil. Sin embargo, el reloj corre y la deuda con el fondo suizo amenaza con poner al Ciclón ante una de las crisis más graves de su historia.