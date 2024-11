San Lorenzo fue inhibido por la FIFA: ¿por cuántos mercados no podrá incorporar?

La FIFA aclaró en su sitio web que la inhibición se mantendrá hasta que el club salde las deudas que originaron esta sanción, aunque no especificó el monto adeudado ni los acreedores involucrados. Sin embargo, el contexto no es nuevo para el club de Boedo, ya que en la actual Liga Profesional también enfrentó problemas con sus refuerzos: debido a una deuda previa, el Ciclón no pudo utilizar sus incorporaciones en las primeras tres fechas del campeonato.