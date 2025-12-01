San Lorenzo profundiza su crisis institucional: el plantel no se entrenó por deudas

san lorenzo

Un plantel entre la incertidumbre y la planificación deportiva

En medio de la crisis, el plantel recibió una hoja de ruta para los próximos meses. Se resolvió que el equipo trabajará hasta el 5 de diciembre y luego tendrá vacaciones hasta el 27 de enero, fecha en la que retomará la preparación para afrontar la triple competencia que le espera en 2026.

La postal de este lunes, con los futbolistas negándose a entrenar por falta de pagos, se suma a una larga lista de señales que retratan el momento más crítico que vive San Lorenzo en años. Mientras la política busca reordenarse y la economía tambalea, la pelota queda en pausa obligada.