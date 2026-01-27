San Lorenzo se hizo fuerte en Mendoza y celebró su primer triunfo en el Torneo Apertura

El gol le dio tranquilidad a la visita, que supo defender la ventaja en el tramo final con orden y sacrificio. Gimnasia buscó el empate con empuje más que con ideas, pero se encontró con un rival firme y decidido a cuidar el resultado. Con el pitazo final, el Ciclón celebró un triunfo clave que le permitió dejar atrás la caída en el debut ante Lanús y empezar a acomodarse en la tabla, mientras que el conjunto mendocino, pese a la derrota, dejó señales alentadoras en su regreso a la elite del fútbol argentino.

Mirá el gol de la victoria de San Lorenzo en Mendoza

Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo: resultado en vivo