Pelota libre por celular: cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca por la Copa Sudamericana 2026.
Por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026, San Lorenzo recibirá Deportivo Cuenca desde las 21:30 en el estadio Pedro Bidegain y afrontará un compromiso determinante tras un debut con empate en Paraguay.
El punto conseguido ante Recoleta FC dejó sensaciones ambiguas en el mundo azulgrana. Si bien sumar fuera de casa siempre es valorado, el contexto del grupo y el desarrollo del partido obligan al Ciclón a ir por una victoria en este nuevo compromiso. Más aún teniendo en cuenta que Santos y el conjunto paraguayo igualaron entre sí. En el plano local, el presente tampoco termina de convencer. El equipo viene de empatar sin goles frente a Newell’s.
Por su parte, Deportivo Cuenca llega con el envión de haber dado una de las sorpresas en la primera fecha. El conjunto ecuatoriano se impuso por 1-0 ante Santos en condición de local, resultado que lo posiciona como uno de los líderes del grupo. Con tres puntos en su haber, intentará sostener su buen momento y dar otro golpe en territorio argentino. En su torneo doméstico, se ubica en la quinta posición con 11 unidades, aunque viene de una derrota por 3-2 frente a Independiente del Valle.
San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca: probables formaciones
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo o Tobías Rubio, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Alan Forneris; Gastón Martirena, Gonzalo Sosa, Baltasar Rodríguez; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
- Botafogo: Raul Steffens; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza, Caio Roque; Allan, Danilo, Santiago Rodríguez; Montoro, Matheus Martins, Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.
Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Deportivo Cuenca por la Copa Sudamericana
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicación DirecTV GO.
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