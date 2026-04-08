Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Recoleta vs. San Lorenzo

Del otro lado estará Deportivo Recoleta, un equipo que atraviesa un momento histórico. Fundado en 1931, pasó gran parte de su trayectoria en categorías de ascenso y recién en 2024 logró llegar a la Primera División paraguaya. El conjunto paraguayo llega con confianza tras su última victoria por 4-2 ante Sportivo San Lorenzo y se ubica en la mitad de la tabla en su campeonato.