Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Deportivo Recoleta vs. San Lorenzo
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Deportivo Recoleta vs. San Lorenzo por la Copa Sudamericana 2026.
Con una visita a Paraguay que presenta varios condimentos particulares, San Lorenzo pondrá primera en la Copa Sudamericana 2026 este miércoles, desde las 19, enfrentará a Deportivo Recoleta en el estadio Defensores del Chaco, por la primera fecha del Grupo D.
El “Ciclón” llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 1-0 frente a Estudiantes de La Plata en el Torneo Apertura, resultado que le permitió afianzarse y recuperar confianza.
Del otro lado estará Deportivo Recoleta, un equipo que atraviesa un momento histórico. Fundado en 1931, pasó gran parte de su trayectoria en categorías de ascenso y recién en 2024 logró llegar a la Primera División paraguaya. El conjunto paraguayo llega con confianza tras su última victoria por 4-2 ante Sportivo San Lorenzo y se ubica en la mitad de la tabla en su campeonato.
En este contexto, el conjunto de Boedo buscará imponer su experiencia internacional frente a un rival que vive un momento único. El objetivo será comenzar con un triunfo que le permita encaminar su participación en el grupo, donde también aparece Santos como uno de los principales competidores.
Formaciones de Deportivo Recoleta vs. San Lorenzo por la Copa Sudamericana 2026
- Deportivo Recoleta: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Jorge González.
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña o Guzman Corujo, Lautaro Montenegro; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Nahuel Barrios; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.
Cómo ver en vivo Deportivo Recoleta vs. San Lorenzo
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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