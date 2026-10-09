San Lorenzo vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, Riestra, que viene de empatar 1-1 frente a Central Córdoba y encadena siete partidos sin ganar por el torneo, también suma 11 unidades y se encuentra fuera de los ocho primeros puestos de la Zona A, por lo que intentará conseguir una victoria como visitante que le permita meterse de lleno en la pelea por la clasificación a los playoffs.