San Lorenzo vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Ciclón" viene de dos caídas al hilo y vuelve a jugar ante su gente con el objetivo de sumar la primera victoria en el ciclo Insúa.
San Lorenzo recibe a Deportivo Riestra este domingo, desde las 14.45, en el Pedro Bidegain, en la continuidad de la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por ESPN Premium, tendrá a Bruno Amiconi como árbitro principal, mientras que Nahuel Viñas estará a cargo del VAR.
El "Ciclón" llega golpeado luego de sufrir una dura derrota por 3-0 ante Defensa y Justicia en la fecha pasada. El resultado dejó al conjunto de Boedo fuera de los puestos de clasificación a los playoffs, con 11 puntos, por lo que necesita recuperarse ante su gente para volver a acercarse a los primeros lugares de la Zona A.
Además, San Lorenzo buscará conseguir su primera victoria bajo la conducción de Rubén Darío Insúa, quien todavía no pudo ganar desde su regreso al club. En sus tres partidos al frente del equipo, sumó dos derrotas (Boca y Defensa y Justicia) y un empate (Independiente).
Por su parte, Riestra, que viene de empatar 1-1 frente a Central Córdoba y encadena siete partidos sin ganar por el torneo, también suma 11 unidades y se encuentra fuera de los ocho primeros puestos de la Zona A, por lo que intentará conseguir una victoria como visitante que le permita meterse de lleno en la pelea por la clasificación a los playoffs.
Formaciones de San Lorenzo vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura - Zona A
- San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.
Horario y televisación
- Hora: 14:45.
- Estadio: Pedro Bidegain.
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- VAR: Nahuel Viñas.
- TV: ESPN Premium.
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