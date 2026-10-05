Allanaron la sede de San Lorenzo: los motivos tras el operativo

-Para colmo, la bomba de tiempo también amenaza el armado del plantel profesional. De los 61 contratos profesionales vigente que posee la institución, 30 vencen en diciembre. Esto significa que casi la mitad del equipo corre riesgo cierto de marcharse con el pase en su poder y sin dejarle un solo peso al club, configurando un escenario crítico que requiere respuestas urgentes.

El operativo judicial realizado en la sede de Avenida La Plata encendió las alarmas por las maniobras vinculadas a Sur Finanzas, en medio de una deuda millonaria y un escenario deportivo diezmado por los contratos a vencer.