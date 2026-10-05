Allanaron la sede de San Lorenzo: los motivos tras el operativo
En medio de una profunda crisis económica e institucional, la Justicia realizó un procedimiento sorpresivo en el predio del Ciclón. El rol del club en la investigación y los números en rojo que alarman en Boedo.
San Lorenzo no logra encontrar tranquilidad y suma un nuevo capítulo de máxima tensión institucional. Este lunes 5 de octubre, la sede del club ubicada sobre Avenida La Plata al 1700 fue escenario de un sorpresivo allanamiento dispuesto por la Justicia, en el marco de una investigación que salpica a varias instituciones del fútbol argentino y que vuelve a poner en la mira a la dirigencia azulgrana.
El procedimiento policial responde de manera directa a la causa Sur Finanzas, una trama judicial donde se investigan maniobras financieras realizadas durante la gestión de Marcelo Moretti. Según la hipótesis principal, la entidad de Boedo recurría a esta firma para solicitar adelantamientos de dinero con el fin de saldar deudas urgentes, comprometiendo fondos y montos que en realidad debían percibirse a futuro.
Allanaron la sede de San Lorenzo: los motivos tras el operativo
Este duro golpe judicial acentúa el delicado presente económico que atraviesa la institución. De acuerdo a los datos aportados por la propia dirigencia, el Ciclón acumula un pasivo astronómico de 67.883.991 dólares (lo que equivale a casi 99 mil millones de pesos), una cifra que asusta a cualquier estructura del medio local y que se agrava mes a mes debido al déficit operativo constante.
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A su vez, el panorama en los tribunales es un dolor de cabeza cotidiano para la comisión directiva. La entidad afronta actualmente 96 causas judiciales iniciadas por exfutbolistas y directores técnicos que pasaron por la institución durante los últimos años y reclamaron por haberes impagos.
-Para colmo, la bomba de tiempo también amenaza el armado del plantel profesional. De los 61 contratos profesionales vigente que posee la institución, 30 vencen en diciembre. Esto significa que casi la mitad del equipo corre riesgo cierto de marcharse con el pase en su poder y sin dejarle un solo peso al club, configurando un escenario crítico que requiere respuestas urgentes.
El operativo judicial realizado en la sede de Avenida La Plata encendió las alarmas por las maniobras vinculadas a Sur Finanzas, en medio de una deuda millonaria y un escenario deportivo diezmado por los contratos a vencer.
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