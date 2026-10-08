Sandra Pettovello aceptó el Decreto 525/95 y Anses paga un Complemento con el haber mínimo de jubilados

El Decreto 525/1995 también abordó cuestiones sensibles como el reingreso a la actividad laboral remunerada por parte de los beneficiarios. La legislación dejó claramente establecido que aquellos pensionados por fallecimiento o jubilados que decidan volver a desempeñarse en relación de dependencia o como trabajadores autónomos, mantienen sus obligaciones de realizar los aportes y contribuciones previsionales correspondientes para sostener el fondo común.

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Además, el texto legal reglamentó aspectos esenciales vinculados a la litigiosidad y los juicios contra el Estado Nacional o el organismo previsional. Permitió que los demandantes del interior del país pudieran impulsar sus causas ante los juzgados federales con asiento en sus respectivas provincias, facilitando de este modo el acceso a la Justicia frente a los reclamos por reajustes.

Por último, el decreto contempló las modalidades operativas para hacer frente al pago de las sentencias judiciales, estableciendo pautas de prioridad basadas en la edad de los demandantes y otorgando preferencia a los adultos de mayor edad al momento de abonar las liquidaciones retroactivas dentro de los márgenes presupuestarios.