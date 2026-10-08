Sandra Pettovello aceptó el Decreto 525/95 y Anses paga un Complemento con el haber mínimo de jubilados
La ANSES ratificó la liquidación de un importante plus económico. El Gobierno garantiza el piso salarial de los adultos mayores.
La ANSES, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, ratificó el esquema de pagos con beneficios para el sector pasivo. Las autoridades garantizaron la entrega de una ayuda clave destinada a recomponer los ingresos más bajos del sistema jubilatorio argentino.
Cómo funciona la cobertura de la ANSES para llegar a la mínima
La normativa en cuestión tiene su origen en las reglamentaciones vinculadas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Básicamente, se trata de la diferencia que reciben todos los haberes inferiores a una jubilación mínima para alcanzar ese monto, una garantía fundamental establecida históricamente mediante el Decreto 525/1995.
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A través de este instrumento legal, el Poder Ejecutivo dispuso las reglamentaciones correspondientes a los artículos 17 y 34 de la Ley N° 24.241. De esta manera, el Estado se asegura de que ningún adulto mayor que haya accedido al beneficio jubilatorio perciba una cifra menor al piso prestacional vigente en cada período, el cual se actualiza periódicamente según la fórmula de movilidad.
El impacto en los jubilados y la gestión de Capital Humano
En la actualidad, la estructura encargada de velar por el estricto cumplimiento de este derecho es el Ministerio de Capital Humano. Desde allí, se coordinan las acciones para que el ente previsional liquide los montos exactos de manera completamente automática, sin necesidad de que los beneficiarios deban realizar trámites engorrosos ni reclamos presenciales en las distintas sedes.
El Decreto 525/1995 también abordó cuestiones sensibles como el reingreso a la actividad laboral remunerada por parte de los beneficiarios. La legislación dejó claramente establecido que aquellos pensionados por fallecimiento o jubilados que decidan volver a desempeñarse en relación de dependencia o como trabajadores autónomos, mantienen sus obligaciones de realizar los aportes y contribuciones previsionales correspondientes para sostener el fondo común.
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Además, el texto legal reglamentó aspectos esenciales vinculados a la litigiosidad y los juicios contra el Estado Nacional o el organismo previsional. Permitió que los demandantes del interior del país pudieran impulsar sus causas ante los juzgados federales con asiento en sus respectivas provincias, facilitando de este modo el acceso a la Justicia frente a los reclamos por reajustes.
Por último, el decreto contempló las modalidades operativas para hacer frente al pago de las sentencias judiciales, estableciendo pautas de prioridad basadas en la edad de los demandantes y otorgando preferencia a los adultos de mayor edad al momento de abonar las liquidaciones retroactivas dentro de los márgenes presupuestarios.
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