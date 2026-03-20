San Lorenzo vs. Deportivo Rincón por la Copa Argentina: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Fin de ciclo: Damián Ayude dejó de ser el entrenador de San Lorenzo tras una dura goleada Fin de ciclo: Damián Ayude dejó de ser el entrenador de San Lorenzo tras una dura goleada

Sin embargo, el objetivo principal para ocupar el banco de forma permanente ya tiene nombre propio: Pablo Guede. El actual técnico de Alianza Lima, que dejó un grato recuerdo en su paso por el club en 2016, es el candidato de consenso para intentar enderezar el rumbo de un equipo que hoy parece a la deriva.