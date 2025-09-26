San Lorenzo vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

En tanto, Godoy Cruz llega al Bajo Flores con una necesidad imperiosa de obtener una victoria. Aunque viene de dos empates consecutivos, el "Tomba" está en una situación delicada en la tabla general: se ubica en el puesto 27 con solo 25 puntos. Esta posición lo mantiene comprometido con el descenso, ya que está a siete puntos de Aldosivi y San Martín (SJ), quienes actualmente marcan la zona roja.