Confirmaron las sedes para las finales del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones

Con el calendario de la Liga Profesional entrando en su tramo final, ya quedaron definidas las sedes y fechas de los dos partidos más importantes del cierre de la temporada 2025. El ente liguero confirmó que el sábado 13 de diciembre se jugará la final del Torneo Clausura en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, un escenario moderno que se consolidó como sede habitual de grandes definiciones del fútbol argentino.