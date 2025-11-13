Confirmaron las sedes para las finales del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones
La definición del Clausura se jugará el 13 de diciembre en Santiago del Estero, mientras que el Trofeo de Campeones, que enfrentará a Platense y al ganador del Clausura, se disputará el 20 de diciembre en San Nicolás.
Con el calendario de la Liga Profesional entrando en su tramo final, ya quedaron definidas las sedes y fechas de los dos partidos más importantes del cierre de la temporada 2025. El ente liguero confirmó que el sábado 13 de diciembre se jugará la final del Torneo Clausura en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, un escenario moderno que se consolidó como sede habitual de grandes definiciones del fútbol argentino.
Una semana más tarde, el sábado 20 de diciembre, se llevará a cabo el Trofeo de Campeones 2025, que tendrá lugar en el Estadio Único de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. En ese encuentro, Platense, campeón del Torneo Apertura, ya tiene asegurada su participación, mientras que su rival saldrá del ganador del Clausura.
De esta manera, la organización de la Liga Profesional dejó todo preparado para el cierre del año, con dos estadios de primer nivel y una expectativa que crece a medida que se aproxima el desenlace de la temporada.
Cómo se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2025
Además, la Liga Profesional confirmó la programación completa de la fecha final, que definirá descensos, clasificaciones a copas internacionales y los últimos boletos a los playoffs. Los encuentros vinculados a la permanencia se disputarán el sábado desde las 17, mientras que los compromisos que involucren la lucha por copas y clasificación a instancias finales se jugarán entre domingo y lunes.
Programación completa:
Viernes 14 de noviembre
20.00 | Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 15 de noviembre
17.00 | Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)
17.00 | Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)
19.15 | San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)
21.30 | Independiente – Rosario Central (Zona B)
Domingo 16 de noviembre
17.00 | Instituto – Talleres (Zona B)
17.00 | Vélez – River (Zona B)
20.15 | Estudiantes – Argentinos (Zona A)
20.15 | Newell’s – Racing (Zona A)
20.15 | Boca – Tigre (Zona A)
20.15 | Central Córdoba – Banfield (Zona A)
Lunes 17 de noviembre
17.00 | Barracas Central – Huracán (Zona A)
17.00 | Belgrano – Unión (Zona A)
17.00 | Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia (Zona A)
19.30 | Platense – Gimnasia (Zona B)
