El mal momento que vivió San Lorenzo en el Ducó: el descargo del presidente de Huracán

Según contaron a TyC Sports, la delegación azulgrana ya había pedido hielo antes del inicio del partido pero desde Huracán jamás se lo proporcionaron.

Estadio Tomás Adolfo Ducó Huracán

Y señalaron que ante el pedido para que arreglaran el tema del agua lo único que obtuvieron como respuesta fue el silencio de parte de los encargados del estadio. Al retirarse del Ducó algunos jugadores del Ciclón manifestaron su enojo por la insólita situación.

Sin embargo, desde el Globo aseguraron que hubo una falla, frente a lo cual pusieron al plomero del club a disposición pero señalaron que el plantel de San Lorenzo se retiró antes sin darle tiempo a solucionar el inconveniente.

El presidente de Huracán, David Garzón, se defendió y aseguró que "pasó en los dos vestuarios, había agua caliente, pero no fría. Nosotros no hacemos esas boludeces a propósito. Queremos ganar adentro de la cancha, esas pavadas no las hacemos".