Interna en San Lorenzo: el fuerte enojo de Rubén Insua y una picante declaración

“Es obvio que hay alguien interesado en debilitarnos. No sé quién es, lo que sí me consta es que es de adentro”, expresó el entrenador en una nota con DSports Radio.

A pesar de la fuerte frase, rápidamente salvó al presidente Marcelo Moretti y a Néstor Ortigoza, hombre fuerte del fútbol profesional: “Ellos, con quienes tengo una excelente relación, me ofrecieron dos años de contrato. En el fútbol argentino es difícil que te ofrezcan uno, imaginate dos. Yo estoy seguro de que la gente va a seguir apoyando”, agregó.

“El 27/12 me llaman de Buenos Aires para decirme que había salido que el club había contratado un jugador que yo ni conocía. Después salió en la página del club una foto de Leguizamón vendado y que no jugaba porque se hizo un tatuaje; también salieron públicamente los montos del contrato del cuerpo técnico, algo que no me había pasado nunca”, explicó el "Gallego".

“Una, otra y otra, no es casualidad, debe haber alguien interesado en que la cosa no salga bien o que quedó enojado con lo que sucedió en 2022 y 2023″, cerró.

