Papelón en San Lorenzo: el presidente Moretti ahora culpa a Ortigoza por el despido de Insua

La autoridad máxima del club de Boedo intentó desentenderse y aseguró que el ídolo fuera quien tomó la decisión final de echar a Insua. "No veíamos futuro con él".

San Lorenzo: ¿quién echó a Insua?

En el mismo volvió a intentar desprenderse de la decisión tomada al detallar que luego de la derrota con Boca en la Bombonera por la Copa de la Liga Profesional, "hablamos con Ortigoza, que es la persona que maneja el fútbol profesional, y esos índices nos van diciendo que el proyecto estaba llegando a su final".

"Lo estábamos respaldando y cuando vimos que ya no había respaldo de los jugadores, no por nada raro sino que no les llegaba el mensaje, entendíamos que era la mejor decisión", sentenció Moretti.

"Lo que pase de acá en adelante con mi salida no va a perjudicar al club", aseguró Insua el jueves, para luego resaltar que el titular de San Lorenzo y la dirigencia "presumo que se harán cargo del acuerdo que firmaron y no dejar una deuda. Cuando el presidente haga el estadio como prometió, todo lo que me deben será donado al club".

El entrenador también mostró sus diferencias con Moretti al destacar que “no queda bien romper un vínculo a los tres meses, porque pareciera que cambió de opinión sobre respetar los contratos”. Además, agregó: “Me pareció rara la decisión, porque el equipo estaba en la Copa Libertadores y él lo disfrutaba”.

En relación al último mercado de pases, Insua detalló que "de las 10 incorporaciones solo pedimos a dos y ahí se genera algo que no es bueno, porque ellos saben que no los pediste. Yo quería a Santiago Solari, Palavecino y Cetré".

“El presidente me dijo que tenía 15 millones de dólares para el mercado de pases y después no sé qué pasó”, agregó el entrenador en una entrevista con ESPN.