San Martín de Tucumán eliminó por penales a Estudiantes de Río Cuarto y avanzó en Copa Argentina
San Martín de Tucumán venció 4-3 por penales a Estudiantes de Río Cuarto tras empatar 0-0 y se metió en los 16avos de la Copa Argentina.
San Martín de Tucumán consiguió su clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina luego de imponerse por 4-3 en la definición por penales ante Estudiantes de Río Cuarto, tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario.
El encuentro, disputado en el estadio Julio César Villagra, fue muy equilibrado y con pocas diferencias entre ambos equipos. Durante los 90 minutos ninguno logró romper el cero, por lo que el pase de ronda debió definirse desde los doce pasos.
En la serie de penales, la efectividad fue determinante para inclinar la balanza a favor del conjunto tucumano. Tobías Ostchega falló el cuarto remate para Estudiantes de Río Cuarto y luego Raúl Lozano tampoco pudo convertir el quinto disparo, lo que terminó sellando la clasificación de San Martín.
De esta manera, el equipo tucumano dio el golpe en los 32avos de final y avanzó a la siguiente instancia del certamen federal, donde buscará seguir dando pelea frente a rivales de distintas categorías del fútbol argentino cuándo enfrente a Banfield, que viene de eliminar sin problemas a Real Pilar.
San Martín de Tucumán eliminó por penales a Estudiantes de Río Cuarto y avanzó en Copa Argentina
Estudiantes (RC) vs. San Martín (T): formaciones del encuentro
- Estudiantes (RC): Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gerardo Acuña.
- San Martín (T): Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Andrés Yllana.
Estudiantes (RC) vs. San Martín (T): otros datos
- Hora: 16:00.
- Estadio: Julio César Villagra.
- Árbitro: Yamil Possi.
- TV: TyC Sports.
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