Se cayó el pase de Matías Galarza a Boca: las razones detrás del fallido acuerdo con Talleres

Mercado de pases al rojo vivo y una novela que llegó a su fin de la manera menos esperada en La Boca. Pese a intensificar las gestiones en las últimas 48 horas, Matías Galarza no se convertirá en refuerzo de Boca para este segundo semestre. Las negociaciones entre el club de la Ribera y Talleres de Córdoba se dieron por terminadas sin acuerdo, dejando al plantel que conduce Rodolfo Arruabarrena únicamente con cuatro incorporaciones para afrontar las competencias vigentes.