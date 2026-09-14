Se cayó el pase de Matías Galarza a Boca: las razones detrás del fallido acuerdo con Talleres
El Xeneize intentó aprovechar el cupo extra por lesión, pero las pretensiones de la T y un viejo conflicto económico sepultaron la negociación.
Mercado de pases al rojo vivo y una novela que llegó a su fin de la manera menos esperada en La Boca. Pese a intensificar las gestiones en las últimas 48 horas, Matías Galarza no se convertirá en refuerzo de Boca para este segundo semestre. Las negociaciones entre el club de la Ribera y Talleres de Córdoba se dieron por terminadas sin acuerdo, dejando al plantel que conduce Rodolfo Arruabarrena únicamente con cuatro incorporaciones para afrontar las competencias vigentes.
Boca, la negociación por Matías Galarza con Talleres y el motivo del traspaso caído
El conjunto de la Ribera buscaba aprovechar el cupo especial habilitado por la AFA tras la severa lesión del juvenil Tomás Aranda, cuyo límite reglamentario vencía este lunes 14 de septiembre a las 20 horas. Para destrabar la llegada del mediocampista de 24 años, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme presentó una oferta formal de 4 millones de dólares por el 60% de la ficha (el 40% restante pertenece al Genk de Bélgica). Sin embargo, en Barrio Jardín la cifra fue considerada insuficiente.
A pesar de la presión ejercida por el propio futbolista para vestir la camiseta azul y oro, las diferencias económicas resultaron insalvables. El principal escollo radicó en un histórico conflicto cruzado entre las instituciones: la antigua deuda por Cristian Pavón. En su momento, Boca adelantó 2,5 millones de dólares por una futura venta del delantero que jamás se concretó, ya que terminó marchándose en condición de libre.
Desde la Ribera intentaron incluir ese saldo pendiente dentro de la operación por el ex Argentinos Juniors. No obstante, el presidente de la T, Andrés Fassi, exigió computar ese monto en pesos y tomando la cotización del dólar de aquel entonces. Esa postura provocó el rechazo inmediato de Boca y dinamitó por completo las charlas directas.
De esta manera, el volante nacido en San Isidro continuará en el conjunto cordobés, donde mantiene contrato firmado hasta diciembre de 2028. Aunque desde el entorno del jugador intentaron realizar un último intento desesperado antes del cierre del registro de pases, la postura inflexible de la dirigencia cordobesa cerró definitivamente la puerta para su llegada al Xeneize.
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