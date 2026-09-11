Impactante accidente en la Fórmula 2: un auto se prendió fuego en Madrid
Un grave accidente paralizó a la Fórmula 2 en el circuito de Madrid. El piloto tailandés chocó contra el muro y salió ileso de las llamas.
El piloto Tasanapol Inthraphuvasak protagonizó un momento de extrema tensión en la Fórmula 2 durante la primera práctica del Gran Premio de España. Tras perder el control a la salida de la curva 19, el monoplaza impactó repetidas veces contra las protecciones y se prendió fuego de inmediato.
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Las advertencias previas sobre el peligroso circuito de Fórmula 2
Afortunadamente, el corredor tailandés perteneciente al equipo ART Grand Prix reaccionó con gran rapidez y logró salir del habitáculo por sus propios medios antes de la llegada de los bomberos. El incidente obligó a desplegar la bandera roja, deteniendo la actividad en pista durante 24 minutos para limpiar la zona y reparar las defensas afectadas.
Este dramático episodio encendió nuevamente las alarmas sobre el diseño del flamante trazado urbano denominado Madring. Días antes, distintas figuras del automovilismo habían cuestionado severamente la seguridad del circuito:
- El jefe del equipo Williams, James Vowles, advirtió que en una prueba previa de otra categoría se registraron 19 banderas rojas, suspensiones rotas y tres chasis destruidos.
- Vowles aseguró tajantemente que este nuevo escenario "destruye autos".
- El piloto francés Pierre Gasly comparó el circuito con el de Mónaco debido a los escasos márgenes de error, señalando que las consecuencias de una equivocación allí pueden ser enormes.
En lo estrictamente deportivo tras la reanudación de la tanda, el búlgaro Nikola Tsolov marcó el mejor tiempo de la jornada con 1:47.059. Por su parte, el argentino Nicolás Varrone tuvo una leve salida de pista pero logró ubicarse en la segunda posición a tan solo 0,110 segundos de la punta.
El mexicano Rafael Villagómez y el estadounidense Colton Herta completaron los primeros lugares. Cabe destacar que Tsolov arribó a esta fecha liderando el campeonato con 177 puntos, seguido de cerca por Rafael Câmara con 166 unidades. Para sumar preocupación sobre la seguridad de las instalaciones, durante la sesión inicial de la Fórmula 3 también se reportó un fuerte accidente del italiano Nicola Lacorte contra el muro de la curva nueve.
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