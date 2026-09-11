Impactante accidente en la Fórmula 2: un auto se prendió fuego en Madrid

El mexicano Rafael Villagómez y el estadounidense Colton Herta completaron los primeros lugares. Cabe destacar que Tsolov arribó a esta fecha liderando el campeonato con 177 puntos, seguido de cerca por Rafael Câmara con 166 unidades. Para sumar preocupación sobre la seguridad de las instalaciones, durante la sesión inicial de la Fórmula 3 también se reportó un fuerte accidente del italiano Nicola Lacorte contra el muro de la curva nueve.