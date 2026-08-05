Boca Juniors vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto
rEl "Xeneize", que aún no logró ganar en el certamen, recibe a un Estudiantes impulsado por el triunfo ante Defensa y Justicia. Los detalles en la nota.
Boca y Estudiantes se pondrán al día este miércoles desde las 19, cuando disputen el encuentro pendiente de la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El partido será televisado por TNT Sports y se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó, debido a que La Bombonera se encuentra en obras de mejora que incluyen trabajos sobre el drenaje y la reposición del césped.
El compromiso había sido postergado debido a la participación del "Xeneize" en los 16avos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que eliminó a O'Higgins por penales para avanzar a los octavos de final. Nazareno Arasa será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Pablo González y José Castelli. Silvio Trucco estará a cargo del VAR.
Boca afrontará su tercera presentación en el campeonato luego de un debut adverso. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena cayó por 3 a 0 frente a Deportivo Riestra en el Guillermo Laza y empató 2 a 2 ante Newell´s en Rosario, resultado con el que sumó su primer punto en el campeonato.
El Pincharrata, por su parte, llega con tres puntos luego de un comienzo con altibajos: perdió 2 a 0 frente a Independiente en su debut y, en su última presentación, se recuperó con una contundente victoria por 3 a 0 ante Defensa y Justicia.
Boca Juniors vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto
Formaciones de Boca Juniors vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2026
- Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez o Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.
Horario y televisación
- Hora: 19:00.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: TNT Sports.
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