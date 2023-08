Qué decía Saracchi hace un tiempo sobre la posibilidad de jugar en Boca

El defensor uruguayo Marcelo Saracchi, flamante incorporación de Boca, pasó la revisión médica de rigor para sumarse al plantel que dirige Jorge Almirón, y tuvo sus primeras palabras cómo jugador del Xeneize: "Tenía mucha ilusión de venir, cuando me llegó el llamado no lo dudé", expresó. Y además agregó: "Mi pasado es mi pasado y no lo voy a borrar con nada, es una realidad. Solo mira el presente".