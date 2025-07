Sarmiento de Junín vs. Lanús por el Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo

sarmiento de junin.jpg

Por su parte, el Granate tampoco ha tenido un buen comienzo, sin conseguir puntos en sus primeros dos partidos. Sufrieron una derrota por la mínima (1 a 0) ante Riestra, y luego volvieron a caer con el mismo marcador frente a Rosario Central.

La preocupación de Lanús no se limita solo al ámbito local, donde si bien no peligra su permanencia, sí les preocupa la posibilidad de quedar fuera de copas internacionales como la Sudamericana o la Libertadores. Además, su situación en el plano internacional es delicada: el 13 de agosto disputarán el partido de ida de la Copa Sudamericana, y cabe destacar que no han logrado una victoria desde su encuentro con Vélez en la Copa Argentina.

Probables formaciones del duelo

Sarmiento: Lucas Acosta; Jeremías Vallejos, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Elián Giménez, Gastón González; Santiago Rodríguez, Joaquín Ardaiz. DT: Javier Sanguinetti.

Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Ezequiel Muñoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Marcelino Moreno, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Walter Bou, Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.

Sarmiento vs. Lanús: datos del partido

Hora: 19

TV: ESPN Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Jorge Baliño

Estadio: Eva Perón