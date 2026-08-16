Sarmiento le ganó 2-0 a Huracán y se metió de lleno en la pelea

Con este resultado, Sarmiento llegó a los nueve puntos en la Zona B y se ilusiona con pelear por los primeros puestos. Huracán, en cambio, quedó con siete unidades y deberá recuperarse rápidamente para no perder terreno. En la próxima fecha, el Verde visitará a Estudiantes, mientras que el Globo buscará recuperarse cuando reciba a Deportivo Riestra.

Julián Mavilla estrelló su pelota en el palo y Junior Marabel apareció dentro del área para abrir el marcador:

¡GOL DE SARMIENTO!



Tras un buen remate de Julián Mavilla que pegó en el palo, Junior Marabel capturó el rebote y puso el 1-0 sobre Huracán.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/DL2CsRvN9u — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 16, 2026

Lucas Suárez y un tremendo cabezazo para poner el 2-0:

SUÁREZ LO LIQUIDÓ PARA SARMIENTO



El defensor del Verde conectó de cabeza para poner el 2-0 sobre Huracán en Junín.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/05iLucL8jX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 16, 2026

Sarmiento vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026: resultado en vivo

Formaciones de Sarmiento vs. Huracán por el Torneo Clausura - Zona B

Sarmiento: Thyago Ayala; Thiago Santamaria, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez, Gabriel Díaz; Santiago Salle, Manuel García, Cristian Zabala; Pablo Magnin y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Thyago Ayala; Thiago Santamaria, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez, Gabriel Díaz; Santiago Salle, Manuel García, Cristian Zabala; Pablo Magnin y Junior Marabel. Facundo Sava. Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Horario y televisación