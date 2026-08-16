Sarmiento le ganó 2-0 a Huracán y se metió de lleno en la pelea
El Verde se impuso con goles de Junior Marabel y Lucas Suárez, aprovechó la expulsión de Jordy Caicedo y llegó a nueve puntos en la Zona B.
Sarmiento de Junín consiguió una importante victoria ante Huracán y se impuso 2-0 en el estadio Eva Perón, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El Verde fue efectivo en los momentos clave, aprovechó la expulsión de Jordy Caicedo y sumó tres puntos que le permiten acomodarse en la pelea de la zona.
A los 30 minutos del primer tiempo, Junior Marabel apareció dentro del área y aprovechó una buena acción ofensiva para poner el 1-0. El visitante intentó reaccionar, pero no consiguió traducir sus aproximaciones en situaciones concretas frente al arco rival.
El Verde incluso había encontrado el segundo gol antes del descanso. Elián Giménez protagonizó una gran definición y parecía estirar la ventaja, pero la intervención del VAR modificó la decisión inicial. El árbitro revisó la jugada y terminó anulando el tanto por una falta previa.
El partido se complicó todavía más para Huracán en el complemento. A los 20 minutos, Jordy Caicedo fue expulsado luego de reaccionar ante una provocación del Chaco Insaurralde. El delantero perdió el control y le propinó un cabezazo al futbolista de Sarmiento, en una acción que ocurrió a la vista del árbitro.
Con un jugador más, Sarmiento manejó los tiempos y esperó su oportunidad para liquidar el encuentro. Huracán, con diez hombres, tuvo dificultades para encontrar respuestas y terminó sufriendo el segundo golpe sobre el cierre. A los 41 minutos del segundo tiempo, Lucas Suárez apareció en el área y conectó un tremendo cabezazo para establecer el 2-0 definitivo y asegurar el triunfo del conjunto de Junín.
Con este resultado, Sarmiento llegó a los nueve puntos en la Zona B y se ilusiona con pelear por los primeros puestos. Huracán, en cambio, quedó con siete unidades y deberá recuperarse rápidamente para no perder terreno. En la próxima fecha, el Verde visitará a Estudiantes, mientras que el Globo buscará recuperarse cuando reciba a Deportivo Riestra.
Julián Mavilla estrelló su pelota en el palo y Junior Marabel apareció dentro del área para abrir el marcador:
Lucas Suárez y un tremendo cabezazo para poner el 2-0:
Sarmiento vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026: resultado en vivo
Formaciones de Sarmiento vs. Huracán por el Torneo Clausura - Zona B
- Sarmiento: Thyago Ayala; Thiago Santamaria, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez, Gabriel Díaz; Santiago Salle, Manuel García, Cristian Zabala; Pablo Magnin y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Horario y televisación
- Hora: 15:00.
- Estadio: Eva Perón.
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- TV: ESPN Premium.
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