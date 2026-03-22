Sarmiento vs. Aldosivi, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El Verde y el Tiburón se enfrentan en Junín en un partido trascendental pensando en la permanencia en Primera División.
Sarmiento de Junín y Aldosivi de Mar del Plata se enfrentarán este domingo, desde las 15:30, en el Estadio Eva Perón de Junín por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos están lejos de la lucha por clasificar a los playoffs y afrontarán un partido trascendental pensando en su principal objetivo de la temporada: mantenerse en la máxima categoría.
El Verde viene de caer por 2-0 frente a River en el Monumental, en un encuentro marcado por la temprana expulsión de Gabriel Díaz. El equipo dirigido por Facundo Sava suma 10 puntos en la Zona B y se ubica en el 12° puesto, con la atención puesta principalmente en la tabla de promedios. En ese apartado, Sarmiento marcha 27° con 80 puntos y tiene por debajo a rivales directos en la pelea por la permanencia como Aldosivi, Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, equipos que no dividen por tres temporadas y pueden superarlo con mayor facilidad. También aparece cerca Newell’s, que acumula 85 unidades.
Por su parte, Aldosivi no logró ganar en lo que va del Torneo Apertura, aunque tiene pendiente su partido ante Argentinos Juniors. Los malos resultados derivaron en la salida de Guillermo Farré, quien había asumido a mediados de 2025 y logró mantener al equipo en Primera División.
Facundo Oreja dirigirá de manera interina al conjunto marplatense en Junín, mientras la dirigencia avanza en la búsqueda de un nuevo entrenador. Los nombres que aparecen en carpeta son Cristian Fabbiani y Néstor Gorosito.
Probables formaciones del encuentro entre Sarmiento y Aldosivi
- Sarmiento: Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Manuel García, Cristian Zabala, Jonathan Gómez o Santiago Salle; Junior Marabel y Diego Churín. El entrenador es Facundo Sava.
- Aldosivi: Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Fernando Román, Rodriguez; Franco Leys, Federico Gino, Martín García; Agustín Palavecino y Junior Arias. El director técnico interino será Facundo Oreja.
Otros datos del partido
- Hora: 15.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Silvio Trucco
- Estadio: Eva Perón de Junín
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