Sarmiento vs. Aldosivi por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

En tanto, el Tiburón, se presenta con un cambio de mando. Tras la derrota 2-0 ante Boca, que le costó el puesto a Mariano Charlier, el nuevo director técnico Guillermo Farré asume el desafío de levantar al equipo. "Mi único objetivo es dejar al equipo en Primera", declaró Farré en su presentación. El "Tiburón" aún no ha ganado en este segundo semestre y, con solo tres empates en el campeonato, ocupa el antepenúltimo puesto en la tabla de promedios y en la tabla anual.