Sarmiento vs. Aldosivi por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Desde las 21:15 de este sábado, el Tiburón visita al Verde en un duelo clave con la permanencia. Dato: debuta Guillermo Farré como DT de los marplatenses.
Sarmiento y Aldosivi se miden este sábado, desde las 21:15, en el Estadio Eva Perón, en un partido vital por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro es crucial para ambos equipos, que pelean por mantener la categoría. El partido marcará el debut de Guillermo Farré como entrenador de Aldosivi, quien llega para reemplazar a Mariano Charlier.
El Verde de Junín busca reencontrarse con la victoria en su casa, algo que no logra desde hace ocho partidos. El equipo de Facundo Sava, que sufrió la suspensión de su último encuentro ante Rosario Central por las fuertes lluvias, necesita sumar de a tres. Actualmente se ubica 28° en la tabla de promedios y 27° en la tabla anual, lo que resalta la importancia de conseguir un triunfo ante un rival directo en la lucha por la permanencia.
En tanto, el Tiburón, se presenta con un cambio de mando. Tras la derrota 2-0 ante Boca, que le costó el puesto a Mariano Charlier, el nuevo director técnico Guillermo Farré asume el desafío de levantar al equipo. "Mi único objetivo es dejar al equipo en Primera", declaró Farré en su presentación. El "Tiburón" aún no ha ganado en este segundo semestre y, con solo tres empates en el campeonato, ocupa el antepenúltimo puesto en la tabla de promedios y en la tabla anual.
Formaciones de Sarmiento vs. Aldosivi
Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde y Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba y Jonatan Gómez; Iván Morales y Gastón González. DT: Facundo Sava.
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Tomás Kummer, Ignacio Guerrico; Tobías Leiva, Roberto Bochi, Tiago Serrago, Justo Giani; Tobías Cervera, Agustín Palavecino. DT: Guillermo Farré.
Terna arbitral
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
- Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
- VAR: Salomé Di Iorio
- Asistente VAR: Diego Verlotta
Sarmiento vs. Aldosivi: datos del partido
- Hora: 21.15
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- VAR: Salomé Di Iorio
- Estadio: Eva Perón
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario