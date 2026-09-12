Sarmiento vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Verde" intentará sumar de a tres para colocarse, de manera transitoria, en lo más alto de la Zona B, mientras que Belgrano viene de empatar con Huracán. Los detalles en la nota.
Sarmiento recibe a Belgrano este domingo, desde las 14:45, en el estadio Eva Perón de Junín, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El duelo, que tendrá a Felipe Viola como árbitro principal, será televisado por ESPN Premium.
El "Verde" atraviesa un gran momento y se encuentra en el segundo puesto de la Zona B, con 15 puntos, a dos unidades del líder Argentinos Juniors. En las primeras ocho jornadas, consiguió cinco victorias y tres derrotas, y viene de imponerse por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto. Ahora buscará volver a sumar de a tres para mantenerse en la pelea por la cima y dar otro paso hacia los playoffs.
Del otro lado, Belgrano llega con 12 puntos y se ubica en el quinto lugar de la Zona B, dentro de los puestos de clasificación. Sin embargo, el "Pirata" acumula cuatro partidos sin ganar, con tres empates y una derrota en sus últimas presentaciones. En la fecha pasada, igualó 1-1 ante Huracán como local, por lo que intentará reencontrarse con el triunfo para no perder terreno en la lucha por avanzar a los octavos de final.
El encuentro tendrá un condimento especial, ya que habrá hinchas visitantes en el Eva Perón. Belgrano, último campeón del Torneo Apertura, contará con 3.500 localidades populares para su parcialidad.
Formaciones de Sarmiento vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Horario y televisación
-
Hora: 14:45.
Estadio: Eva Perón.
Árbitro: Felipe Viola.
VAR: Juan Pablo Loustau.
TV: ESPN Premium.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario