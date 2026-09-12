Sarmiento vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Del otro lado, Belgrano llega con 12 puntos y se ubica en el quinto lugar de la Zona B, dentro de los puestos de clasificación. Sin embargo, el "Pirata" acumula cuatro partidos sin ganar, con tres empates y una derrota en sus últimas presentaciones. En la fecha pasada, igualó 1-1 ante Huracán como local, por lo que intentará reencontrarse con el triunfo para no perder terreno en la lucha por avanzar a los octavos de final.