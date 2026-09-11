Javier Milei se muestra hablando con Sarmiento en un video hecho con IA por el Día del Maestro

En la recreación, se destaca una frase pronunciada por el prócer en la Universidad de Michigan en 1868, donde dijo que “ante todo, he sido durante mi vida maestro de escuela, cualquiera que fuese el puesto que ocupase, hasta el más encumbrado”.

La pieza audiovisual buscó trazar un paralelismo entre la figura presidencial y el "padre del aula", lo que despertó fuertes interacciones y debates entre seguidores y opositores en las plataformas digitales.