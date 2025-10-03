Sarmiento vs. Gimnasia por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

A la crisis futbolística se suma el atraso en el pago de sueldos al plantel profesional y empleados. Para colmo de males, el club recibió la pésima noticia de la grave lesión de Facundo Di Biasi, quien sufrió la rotura completa del ligamento cruzado anterior y estará fuera de las canchas por unos ocho meses.

gimnasia

Formaciones del encuentro

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Jonatan Gómez ó Manuel García, Carlos Villalba, Elián Giménez; Julián Contrera, Iván Morales Bravo y Yair Arismendi o Santiago Rodríguez. DT: Facundo Sava.

Gimnasia: Luis Ingolotti; Juan Pintado, Germán Conti, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Bautista Merlini, Juan Yangali, Augusto Max, Alejandro Piedrahita o Jeremías Merlo; Norberto Briasco o Alejandro Piedrahita y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Sarmiento vs. Gimnasia: datos del partido

Hora: 14.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Hernán Mastrángelo

Estadio: Eva Perón