Sarmiento vs. Gimnasia por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Igual de complicados en la tabla anual y la de promedios, el Verde y el Lobo se miden este sábado, desde las 14:30, en Junín.
Sarmiento de Junín se enfrenta a Gimnasia y Esgrima La Plata este sábado a las 14:30 en el Estadio Eva Perón, en un partido crucial por el Torneo Clausura.
El equipo local, a pesar de seguir en la parte baja de las tablas (tanto la anual como la de promedios), mantiene la esperanza de alcanzar los playoffs. El "Verde" llega a este encuentro tras una derrota polémica ante Talleres, que cortó una racha de dos triunfos consecutivos sin recibir goles (frente a Aldosivi y Barracas Central).
No obstante, estos resultados recientes le permitieron tomar un respiro en la lucha por la permanencia, aunque sigue mirando de reojo la tabla de promedios, donde su coeficiente de 1,009 apenas lo diferencia de los puestos de descenso.
Por su parte, Gimnasia atraviesa un momento institucional y deportivo sumamente delicado. El "Tripero" viene de sufrir tres derrotas consecutivas, la última una dura goleada 3-0 en el Bosque ante Rosario Central (incluyendo un gol de Ángel Di María que agravó la situación). Su pobre racha se extiende: solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos, lleva cuatro sin triunfos y apenas marcó dos goles en todo el mes de septiembre.
A la crisis futbolística se suma el atraso en el pago de sueldos al plantel profesional y empleados. Para colmo de males, el club recibió la pésima noticia de la grave lesión de Facundo Di Biasi, quien sufrió la rotura completa del ligamento cruzado anterior y estará fuera de las canchas por unos ocho meses.
Formaciones del encuentro
Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Jonatan Gómez ó Manuel García, Carlos Villalba, Elián Giménez; Julián Contrera, Iván Morales Bravo y Yair Arismendi o Santiago Rodríguez. DT: Facundo Sava.
Gimnasia: Luis Ingolotti; Juan Pintado, Germán Conti, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Bautista Merlini, Juan Yangali, Augusto Max, Alejandro Piedrahita o Jeremías Merlo; Norberto Briasco o Alejandro Piedrahita y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Sarmiento vs. Gimnasia: datos del partido
- Hora: 14.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Echavarría
- VAR: Hernán Mastrángelo
- Estadio: Eva Perón
