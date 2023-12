La Scaloneta celebra el primer aniversario del campeonato mundial en Qatar 2022

"1 año de la locura más hermosa de mi carrera... Recuerdos inolvidables que quedarán para toda la vida. Feliz aniversario para todos!!", escribió el capitán del seleccionado en su cuenta de Instagram con varias fotos de aquel momento.

El arquero de la Selección Argentina emocionó a todos con sus palabras y con las fotografías que compartió para acompañarlas: "Hoy no es un día cualquiera. Hoy se cumple un año de mi sueño futbolístico un día que siempre recordaré con una sonrisa. Para toda la vida", escribió.

El fideo hizo lo propio en su cuenta oficial de Instagram con un video recordando su paso por el Mundial y, entre todas sus frases, destacó: "Me siento afortunado y un privilegiado de quedar en la historia del fútbol de nuestro país".

El jugador reposteó una historia de Instagram de su novia y futura esposa, Oriana Sabatini, donde se lo ve cortando una parte del arco donde Argentina pateó los penales definitivos. Eso sí, por el momento, Paulo no escribió nada para acompañar la imagen, pero es evidente que es feliz recordando dicho momento.

Muy fiel a su humor, el jugador compartió una imagen en sus historias de Instagram en donde se ve la copa del Mundo y escribió: "Hermosa mañana, ¿verdad?".

