El duro comunicado de Atlético Nacional mientras Boca insiste por Marino Hinestroza
El equipo colombiano negó una deuda salarial con el futbolista y complicó la negociación con el Xeneize, que lo quiere como refuerzo para 2026
Boca sigue insistiendo por Marino Hinestroza, uno de los nombres apuntados para reforzar el plantel de cara a la temporada 2026, pero las negociaciones con Atlético Nacional entraron en una etapa de mayor tensión. En las últimas horas, el club colombiano salió al cruce de las versiones que circularon y emitió un comunicado oficial que generó ruido en el entorno xeneize.
El extremo de 23 años lleva varios días muy cerca de convertirse en refuerzo del Xeneize e incluso alimentó la ilusión de los hinchas con publicaciones en redes sociales vinculadas a los colores azul y amarillo. Sin embargo, el pase todavía no se cerró y el silencio entre las partes comenzó a generar incertidumbre.
En Colombia trascendió que la traba principal estaba relacionada con una supuesta deuda salarial de Atlético Nacional con el jugador, situación que habría facilitado su salida. No obstante, el propio club de Medellín salió a desmentir esa versión de manera contundente. A través de un comunicado oficial, la institución aseguró que no mantiene deudas pendientes con Hinestroza ni con ningún integrante del plantel. Esta postura sorprendió al ambiente y dejó en evidencia que el conflicto pasa por otros puntos de la negociación.
Según trascendió, el desacuerdo no se centra en salarios adeudados, sino en algunos ítems habituales en este tipo de transferencias, que todavía impiden alcanzar un acuerdo definitivo que conforme a todas las partes.
El punto que complica a Boca en la negociación
Uno de los factores que generó mayor fricción es la intención de Boca de incluir en la operación la deuda correspondiente a Jorman Campuzano. Esa postura provocó un cimbronazo en las tratativas, ya que Atlético Nacional pretende cobrar la totalidad del dinero por la salida de Hinestroza, sin compensaciones cruzadas. Pese a este escenario, desde ambos lados confían en que las diferencias puedan resolverse en las próximas horas para que el delantero se transforme en el primer refuerzo del Xeneize de cara a 2026.
“Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores, o parte vinculada.
De acuerdo con su política institucional, no se realizan comentarios públicos sobre negociaciones en curso. Los acuerdos relacionados con transferencias de jugadores se comunican únicamente cuando han sido plenamente concluidos y formalizados. Estos principios reflejan la total seriedad con la que se gestionan todos los procesos deportivos y administrativos al interior del club”.
