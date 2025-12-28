El duro comunicado de Atlético Nacional mientras Boca insiste por Marino Hinestroza

“Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores, o parte vinculada.

De acuerdo con su política institucional, no se realizan comentarios públicos sobre negociaciones en curso. Los acuerdos relacionados con transferencias de jugadores se comunican únicamente cuando han sido plenamente concluidos y formalizados. Estos principios reflejan la total seriedad con la que se gestionan todos los procesos deportivos y administrativos al interior del club”.