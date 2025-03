Scaloni respondió a la acusación de James Rodríguez por la final de la Copa América: "Quedémonos..."

El conflicto tuvo su origen en una entrevista que el mediocampista colombiano, actualmente en el León de México, concedió al periodista español Edu Aguirre. En ella, James afirmó que, aunque reconoció el mérito de Argentina como campeón, el arbitraje del brasileño Rodolpho Toski en la final y ciertas ventajas logísticas influyeron en el resultado. “Hicimos una excelente Copa América, pero por cosas externas creo que no pudimos quedar campeones. El árbitro influyó mucho, no nos cobró uno o dos penales. Para mí, uno claro”, expresó Rodríguez, quien también señaló que Colombia enfrentó trayectos largos entre ciudades, mientras que Argentina habría tenido una ubicación más favorable durante el torneo.