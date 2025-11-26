Se achica el margen: las dos chances que le quedan a River para ir al repechaje de la Copa Libertadores 2026
El "Millonario" quedó eliminado del Torneo Clausura, ya no depende de sí mismo ni tampoco podrá ingresar a la fase de grupos.
River sumó este lunes una nueva frustración al quedar eliminado del Torneo Clausura 2025 con su derrota ante Racing, y ya no podrá aspirar a ser campeón para para clasificar a la Copa Libertadores 2026, y cerrados los octavos de final del certamen, le quedan solo dos chances de ingresar al repechaje, siempre dependiendo de otros equipos; y sabiendo que en semis será una sola.
En el cierre de la fase de grupos, el "Millonario" no pudo subirse al tercer puesto de la Tabla Anual, por lo que le quedan las últimas posibilidades para no tener que mirar el certamen continental por la TV el próximo año.
Tras clasificarse a octavos de final, el equipo de Marcelo Gallardo todavía dependía de sí mismo, ya que si se consagraba campeón, obtenía el pasaje directo a la fase de grupos del certamen. Pero la ilusión duró un suspiro, ya que Racing lo sacó de carrera.
Cuarto en la Tabla Anual, con 53 unidades, el conjunto de Núñez, de momento, tiene un lugar en la próxima Copa Sudamericana 2026, y deberá "hinchar" por dos equipos para avanzar a la Libertadores.
Las chances que le quedan a River para ir a la Copa Libertadores 2026
River llegaba a octavos de final con cinco posibilidades de meterse en la Libertadores: salir campeón; que sean campeón Rosario Central, Boca o Argentinos, equipos por encima del "Millonario" en la Tabla Anual; o que sea campeón Lanús, tras haberse consagrado en la Copa Sudamericana.
Ahora bien, tras los recientes resultados, el "Millonario" agotó tres posibilidades: ya no podrá ser campeón, así como tampoco Rosario Central ni Lanús, todos eliminados en octavos de final.
Las dos chances que mantiene River:
- Que Boca sea campeón del Torneo Clausura
- Que Argentinos sea campeón del Torneo Clausura
La mala noticia para el "Millonario" es que de estos dos equipos, solo uno llegará a semifinales, ya que Boca y Argentinos chocan mano a mano en cuartos de final.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario