Se achica el margen: las dos chances que le quedan a River para ir al repechaje de la Copa Libertadores 2026

Las chances que le quedan a River para ir a la Copa Libertadores 2026

River llegaba a octavos de final con cinco posibilidades de meterse en la Libertadores: salir campeón; que sean campeón Rosario Central, Boca o Argentinos, equipos por encima del "Millonario" en la Tabla Anual; o que sea campeón Lanús, tras haberse consagrado en la Copa Sudamericana.

Ahora bien, tras los recientes resultados, el "Millonario" agotó tres posibilidades: ya no podrá ser campeón, así como tampoco Rosario Central ni Lanús, todos eliminados en octavos de final.

Las dos chances que mantiene River:

Que Boca sea campeón del Torneo Clausura

Que Argentinos sea campeón del Torneo Clausura

La mala noticia para el "Millonario" es que de estos dos equipos, solo uno llegará a semifinales, ya que Boca y Argentinos chocan mano a mano en cuartos de final.