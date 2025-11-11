Se confirmó la lesión de Marcos Rojo en Racing: ¿queda afuera de la definición del Torneo Clausura?
El defensor sintió una molestia y se confirmó la peor noticia: no estará en el último partido de la Academia y tampoco en un posible cruce de octavos de final.
El panorama en Racing se complica de cara a la última fecha del Torneo Clausura: Marcos Rojo y Luciano Vietto sufrieron sendos desgarros y quedaron descartados para el duelo ante Newell’s. El defensor y el delantero presentaron lesiones musculares en el sóleo y es muy difícil que lleguen en condiciones a los playoffs del certamen.
En la previa del partido que cerrará la fase regular, la Academia recibió una doble mala noticia. Los estudios médicos confirmaron que tanto el defensor como el delantero padecen un desgarro en el sóleo —derecho en el caso de Rojo y del izquierdo en Vietto—, lo que los margina del encuentro frente a Newell’s.
Ambos futbolistas quedaron descartados y no se entrenarán a la par del grupo, por lo que Gustavo Costas deberá rearmar el equipo para un compromiso decisivo. Rojo apuntaba a ser titular, mientras que Vietto era una alternativa de peso en el banco de suplentes.
En el caso del exfutbolista de Boca, se trata de su segundo desgarro desde su llegada al club. Ya había sufrido una lesión similar en el partido revancha ante Peñarol, por los octavos de final de la Copa Libertadores, cuando debió salir por molestias musculares.
Por su parte, Vietto volvió a quedar al margen por una lesión más en un semestre complicado. Desde su regreso al país, el atacante no logró continuidad y quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico. Su contrato vence en diciembre y, debido a la seguidilla de problemas físicos, no renovaría su vínculo.
Racing se juega todo ante Newell’s
El duelo frente a la Lepra, que se disputará el domingo, será determinante para Racing, que necesita ganar para asegurarse un lugar en los playoffs y mantener sus chances de clasificar a la Copa Libertadores. En caso de sumar tres puntos, el equipo de Costas sellará su pase a la próxima instancia del Clausura.
Pese a las bajas de Rojo y Vietto, el entrenador recuperó una pieza importante: Santiago Sosa volvió a entrenarse tras la fractura en el rostro que sufrió en la ida contra Flamengo, producto de un choque involuntario con el propio Rojo.
El volante comenzó el reacondicionamiento físico luego de que le retiraran los puntos de sutura y, aunque aún no tiene fecha de regreso, su evolución genera optimismo en el cuerpo técnico. Sosa no juega desde el 22 de octubre, pero su vuelta se vislumbra como una de las buenas noticias para la Academia en medio de un cierre de torneo lleno de incertidumbres.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario