Álvaro Montero llegó al país y se hizo la revisión médica: es el nuevo arquero de Boca
Tras destacarse en Vélez y formar parte del plantel de Colombia en el Mundial 2026, el guardameta ahora firmará un contrato por cuatro temporadas.
Boca ya tiene asegurada a una de las incorporaciones que más buscaba para reforzar el arco. En las primeras horas de este martes, el colombiano Álvaro Montero arribó a Buenos Aires para completar los pasos finales de su incorporación al conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que apostó por su llegada para fortalecer un puesto considerado prioritario de cara a las competencias que afrontará el equipo durante el resto del año.
El guardameta aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza antes del amanecer y, apenas pisó suelo argentino, fue abordado por los medios presentes. Antes de dirigirse a realizar la revisión médica obligatoria, el futbolista expresó su entusiasmo por iniciar esta nueva etapa en su carrera y dejó en claro que conoce el desafío que implica vestir la camiseta azul y oro.
“Sabemos la grandeza que tiene el club”, afirmó Montero, en sus primeras declaraciones como futuro jugador de Boca. Su incorporación también recibió el respaldo de una voz autorizada como la de Óscar Córdoba. El histórico arquero xeneize elogió públicamente al colombiano en distintas oportunidades e incluso había recomendado su contratación desde los tiempos en los que Montero defendía el arco de Deportes Tolima.
“Es un arquero de ocho, nueve puntos”, había señalado Córdoba al referirse a las condiciones de quien ahora buscará defender el arco azul y oro. Consultado justamente sobre esas palabras, Montero agradeció el reconocimiento de uno de los grandes referentes del puesto y recordó el vínculo que mantiene con el exguardameta.
“En su momento hablamos hace unos años atrás y, cómo crees, una total admiración, hermano”, expresó. Luego, manifestó cuál será uno de sus principales objetivos en esta nueva etapa profesional. “Ojalá uno pueda lograr hacer aunque sea un poquito todo lo que ese gran arquero de nuestra historia hizo”, sostuvo.
Tras abandonar el aeropuerto, el arquero se dirigió directamente a la clínica Genea para someterse a los estudios médicos de rutina. Si no surge ningún inconveniente, durante la jornada firmará un contrato por cuatro temporadas y quedará oficialmente a disposición de Rodolfo Arruabarrena.
La operación entre Boca y Vélez se cerró en cuatro millones de dólares por la totalidad del pase del futbolista. El club de Liniers había adquirido previamente su ficha desde Millonarios por un millón y medio de dólares, luego de haber abonado anteriormente 400 mil por un préstamo con opción de compra.
Quién es Álvaro Montero, el nuevo arquero de Boca
Con sus imponentes 2,01 metros de altura, el arquero también pasará a ocupar un lugar en la historia del club incluso antes de disputar su primer partido oficial. Una vez que firme su contrato, se convertirá en el arquero más alto que haya vestido la camiseta xeneize, superando por ocho centímetros a Esteban Andrada y Agustín Rossi, quienes compartían ese registro hasta el momento.
El colombiano llega luego de un semestre muy positivo en Vélez, donde se consolidó como una de las figuras del equipo gracias a un rendimiento que despertó el interés de Boca. Durante su paso por el conjunto de Liniers disputó 17 encuentros, recibió apenas 13 goles y logró mantener el arco invicto en siete oportunidades, estadísticas que terminaron convenciendo al cuerpo técnico encabezado por Arruabarrena.
Además de su buen presente a nivel de clubes, Montero también integró el plantel de la selección de Colombia durante el Mundial 2026. Aunque ocupó el banco de suplentes a lo largo de la competencia, formó parte del grupo que alcanzó los cuartos de final y sumó una valiosa experiencia internacional antes de concretar su desembarco en el fútbol argentino.
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