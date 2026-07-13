Boca se despide de su sueño: Paulo Dybala renovó oficialmente con la Roma
El delantero argentino puso fin a las especulaciones sobre su futuro al extender su contrato con el conjunto italiano hasta junio de 2027.
Las versiones que durante las últimas semanas alimentaron la ilusión de los hinchas de Boca finalmente quedaron descartadas. Paulo Dybala continuará su carrera en Europa luego de alcanzar un acuerdo con Roma para extender su contrato hasta junio de 2027, una decisión que fue oficializada por la institución italiana a través de sus canales oficiales.
Con este movimiento, el delantero cordobés pone fin a la incertidumbre que rodeaba su futuro desde hacía varios meses y confirma que seguirá vistiendo la camiseta del conjunto de la capital italiana, donde se transformó en uno de los referentes futbolísticos desde su llegada en 2022. La confirmación llegó mediante un comunicado difundido por Roma en sus redes sociales y en su sitio oficial.
“La Roma se complace en anunciar el acuerdo para la renovación del contrato de Paulo Dybala hasta el 30 de junio de 2027”, informó el club al presentar la continuidad del campeón del mundo. La publicación estuvo acompañada por un mensaje en el que la institución destacó la importancia que adquirió el futbolista argentino tanto dentro como fuera del terreno de juego desde su incorporación.
“Tras llegar en el verano de 2022, Dybala encendió el entusiasmo de los hinchas desde el primer día, convirtiéndose en un pilar técnico y un líder dentro y fuera del terreno de juego”, resaltó Roma. La renovación representa un fuerte impacto para el Xeneizen, que mantenía la esperanza de convencer al delantero aprovechando la finalización de su vínculo contractual.
Los detalles de la renovación de Paulo Dybala en la Roma
La posibilidad de sumar a un futbolista de semejante jerarquía sin necesidad de negociar una transferencia había despertado un enorme entusiasmo entre los simpatizantes xeneizes. Sin embargo, distintos factores terminaron inclinando la balanza a favor de la continuidad en Italia. Uno de los más importantes fue la insistencia del entrenador Gian Piero Gasperini, quien consideró fundamental conservar a una de las principales figuras del plantel para afrontar una temporada en la que la Loba volverá a disputar la UEFA Champions League.
Además del aspecto deportivo, la Joya aceptó realizar un esfuerzo económico para permanecer en el club. Según trascendió, el nuevo contrato contempla una reducción significativa tanto en su salario fijo como en algunos bonos vinculados al rendimiento individual, una muestra del compromiso del atacante con el proyecto deportivo de la institución.
El sueño de Boca deberá seguir esperando
Durante la última temporada, el exjugador de Instituto, Palermo y Juventus volvió a demostrar su calidad cada vez que estuvo disponible. A pesar de sufrir diferentes inconvenientes físicos que limitaron su continuidad, disputó 27 partidos oficiales, convirtió tres goles y entregó siete asistencias, manteniéndose como uno de los futbolistas más determinantes del equipo.
Cada vez que logró encadenar varios encuentros consecutivos, su capacidad para generar juego, asistir a sus compañeros y resolver situaciones complejas volvió a marcar diferencias dentro del fútbol italiano, consolidando su condición de referente ofensivo. La decisión de permanecer en Roma también le permitirá continuar compitiendo al máximo nivel del fútbol europeo y disputar nuevamente la Champions League, uno de los objetivos que pesó al momento de definir su futuro profesional.
Para el club de la Ribera, en cambio, el desenlace obliga a modificar la planificación del mercado de pases. La dirigencia deberá orientar sus esfuerzos hacia otras alternativas para reforzar el plantel, ya que uno de los nombres más deseados por el mundo azul y oro continuará desarrollando su carrera en el Viejo Continente.
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