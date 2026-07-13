Boca se despide de su sueño: Paulo Dybala renovó oficialmente con la Roma

Además del aspecto deportivo, la Joya aceptó realizar un esfuerzo económico para permanecer en el club. Según trascendió, el nuevo contrato contempla una reducción significativa tanto en su salario fijo como en algunos bonos vinculados al rendimiento individual, una muestra del compromiso del atacante con el proyecto deportivo de la institución.

Paulo Dybala is here to stay #ASRoma pic.twitter.com/AOMiH0JGTA — AS Roma English (@ASRomaEN) July 13, 2026

El sueño de Boca deberá seguir esperando

Durante la última temporada, el exjugador de Instituto, Palermo y Juventus volvió a demostrar su calidad cada vez que estuvo disponible. A pesar de sufrir diferentes inconvenientes físicos que limitaron su continuidad, disputó 27 partidos oficiales, convirtió tres goles y entregó siete asistencias, manteniéndose como uno de los futbolistas más determinantes del equipo.

Cada vez que logró encadenar varios encuentros consecutivos, su capacidad para generar juego, asistir a sus compañeros y resolver situaciones complejas volvió a marcar diferencias dentro del fútbol italiano, consolidando su condición de referente ofensivo. La decisión de permanecer en Roma también le permitirá continuar compitiendo al máximo nivel del fútbol europeo y disputar nuevamente la Champions League, uno de los objetivos que pesó al momento de definir su futuro profesional.

Para el club de la Ribera, en cambio, el desenlace obliga a modificar la planificación del mercado de pases. La dirigencia deberá orientar sus esfuerzos hacia otras alternativas para reforzar el plantel, ya que uno de los nombres más deseados por el mundo azul y oro continuará desarrollando su carrera en el Viejo Continente.