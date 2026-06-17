Se conoció el gesto de Antonela Roccuzzo antes del triplete de Messi contra Argelia
Tras el debut arrollador de la Selección argentina en el Mundial 2026, se viralizó una imagen de Antonela Roccuzzo en la previa del encuentro que generó múltiples comentarios en redes.
Antonela Roccuzzo volvió a ubicarse en el centro de la escena durante el estreno mundialista de la Selección Argentina. Mientras el conjunto dirigido por Lionel Scaloni firmaba una actuación contundente y Lionel Messi se despachaba con una noche soñada de tres goles, una imagen de la rosarina empezó a circular con fuerza en redes sociales y rápidamente despertó repercusión entre los hinchas.
La noche fue inmejorable para la Albiceleste. Con una performance sobresaliente de su capitán, autor de un hat-trick que sumó otro capítulo destacado a su brillante trayectoria, Argentina inició su camino en la Copa del Mundo con un triunfo que volvió a encender la ilusión de todo el país futbolero.
Como sucede habitualmente en los compromisos importantes del seleccionado, la atención no estuvo centrada únicamente en el césped. Desde uno de los palcos del estadio de Kansas City, Antonela siguió el partido junto a sus hijos, pendiente de cada jugada y acompañando al equipo nacional en un clima de máxima expectativa.
Después del encuentro, comenzó a difundirse un video que rápidamente captó la atención en redes sociales. Las imágenes, también emitidas en el ciclo Lape Club Social Informativo de América TV, muestran a Antonela minutos antes del inicio del partido, en la previa de un debut mundialista cargado de tensión y emoción.
En la grabación se la ve en silencio, muy concentrada, en una escena que varios usuarios interpretaron como un gesto de recogimiento. Según se aprecia, Antonela eleva la mirada y permanece unos segundos en actitud serena antes del pitazo inicial que dio comienzo al encuentro.
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