Se conoció el gesto de Antonela Roccuzzo antes del triplete de Messi contra Argelia

Antonela Roccuzzo volvió a ubicarse en el centro de la escena durante el estreno mundialista de la Selección Argentina. Mientras el conjunto dirigido por Lionel Scaloni firmaba una actuación contundente y Lionel Messi se despachaba con una noche soñada de tres goles, una imagen de la rosarina empezó a circular con fuerza en redes sociales y rápidamente despertó repercusión entre los hinchas.