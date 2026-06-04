Se conoció la impactante cicatriz de Valverde tras su pelea con Tchouaméni en Real Madrid

Superado el episodio, Valverde ya se encuentra junto a la Aelección de Uruguay preparando la Copa del Mundo 2026, donde será una de las principales figuras del equipo dirigido por Marcelo Bielsa. Al incorporarse a la concentración, el mediocampista se refirió públicamente al incidente y destacó el respaldo recibido durante el proceso de recuperación: "Me siento muy bien. Tuve el respaldo y el cariño de todos los aficionados del Real Madrid y también del club. Hay veces que hay que pasar por estos mini obstáculos dentro del fútbol y de la vida para aprender a crecer y madurar", expresó.

Mientras Uruguay ajusta los últimos detalles para el Mundial 2026, la imagen de la cicatriz volvió a poner en primer plano una de las situaciones más polémicas que atravesó el vestuario de Real Madrid en una temporada marcada por los conflictos y los resultados por debajo de las expectativas.