Un hincha chileno se debate entre la vida y la muerte: 19 heridos por el ataque de barras de Independiente

También dio detalles el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo. En conversación con Radio Bío Bío, aclaró que "hay dos hinchas intervenidos neuroquirúrgicamente", en el Hospital Pedro Fiorito de Avellaneda.

La máxima autoridad diplomática chilena en suelo argentino aclaró que en este recinto hospitalario atendieron a 12 compatriotas. Según relató la autoridad, el director de este recinto le dijo que las intervenciones quirúrgicas son "delicadas" y aclaró que el facultativo “no me habló de pacientes en riesgo vital".

El listado informado por la dirigencia de la Universidad de Chile:

Gonzalo Alfaro, estado muy grave por caída en altura. Riesgo vital, en cirugía.

Jaime Mora, cirugía por fractura

Pablo Mora, politraumatismo

Brayan Martínez, apuñalado

Ignacio Castro, sutura en la cabeza

Diego Trujillo, politraumatismo

Sebastián Aliste, politraumatismo

Fernando Ortiz, politraumatismo de cráneo

Hian Abreu, politraumatismo

Carlos Mesa, politraumatismo

Román Silva, politraumatismo

Víctor Neira, politraumatismo

Andrés Villalobos, traumatismo de cráneo (en observación)

Diego Montero, apuñalado en tórax superior y traumatismo de cráneo

Renato Urbina, traumatismo de cráneo

Joaquín Vaina, politraumatismo

Rubén Torres, politraumatismo

José Acuiada, politraumatismo

Patricio Valenzuela, politraumatismo

