Un hincha chileno se debate entre la vida y la muerte: 19 heridos por el ataque de barras de Independiente
El feroz ataque de la barrabrava de Independiente contra unos 30 hinchas de la Universidad de Chile dejó a una persona al borde de la muerte.
Las autoridades de la Universidad de Chile informaron el listado de los hinchas que fueron heridos tras el feroz ataque de la barrabarava de Independiente, que tuvo una zona liberada para poder subir a la tribuna y arrasar con los pocos que quedaban en el lugar, golpeando a grandes, chicos y mujeres y robándoles hasta la ropa.
En total hubo 19 heridos, quiénes fueron atendidos en el Hospital Fiorito de Avellaneda, Hospital Wilde y Hospital Presidente Perón de Sarandí: hay uno de ellos que se debate entre la vida y la muerte.
El parte oficial de los heridos
Un hincha chileno, llamado Gonzalo Alfaro tiene riesgo vital por caída en altura: es el hincha que se ve en los videos cayendo de la tribuna visitante al vacío.
Alfaro fue intervenido quirúrgicamente en forma inmediata y se espera por su evolución, pero los pronósticos informados no son los mejores.
El presidente de la U de Chile, Michael Clark encabezó el recorrido de la directiva universitaria para ver en terreno cómo estaban los hinchas heridos en la Argentina.
También dio detalles el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo. En conversación con Radio Bío Bío, aclaró que "hay dos hinchas intervenidos neuroquirúrgicamente", en el Hospital Pedro Fiorito de Avellaneda.
La máxima autoridad diplomática chilena en suelo argentino aclaró que en este recinto hospitalario atendieron a 12 compatriotas. Según relató la autoridad, el director de este recinto le dijo que las intervenciones quirúrgicas son "delicadas" y aclaró que el facultativo “no me habló de pacientes en riesgo vital".
El listado informado por la dirigencia de la Universidad de Chile:
- Gonzalo Alfaro, estado muy grave por caída en altura. Riesgo vital, en cirugía.
- Jaime Mora, cirugía por fractura
- Pablo Mora, politraumatismo
- Brayan Martínez, apuñalado
- Ignacio Castro, sutura en la cabeza
- Diego Trujillo, politraumatismo
- Sebastián Aliste, politraumatismo
- Fernando Ortiz, politraumatismo de cráneo
- Hian Abreu, politraumatismo
- Carlos Mesa, politraumatismo
- Román Silva, politraumatismo
- Víctor Neira, politraumatismo
- Andrés Villalobos, traumatismo de cráneo (en observación)
- Diego Montero, apuñalado en tórax superior y traumatismo de cráneo
- Renato Urbina, traumatismo de cráneo
- Joaquín Vaina, politraumatismo
- Rubén Torres, politraumatismo
- José Acuiada, politraumatismo
- Patricio Valenzuela, politraumatismo
Fuente: Emol.com
