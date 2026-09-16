Se filtró el impactante video del arresto de Raheem Sterling tras chocar su Lamborghini drogado
Salieron a la luz las imágenes de la cámara policial que muestran al exfutbolista inglés en una situación comprometedora. Ante el tribunal, se declaró culpable.
El fútbol internacional vuelve a quedar sacudido por un escándalo extrafutbolístico. En las últimas horas se viralizó el impactante video de la detención de Raheem Sterling, ocurrido tras chocar su camioneta Lamborghini Urus negra en la autopista M3 de Inglaterra.
El atacante de 31 años, con pasado en gigantes como Liverpool, Manchester City y Chelsea, compareció ante el Tribunal de Magistrados de Basingstoke y se declaró culpable por conducción peligrosa, posesión de drogas de Clase C y negarse a realizar los exámenes toxicológicos.
Las imágenes, registradas por las cámaras corporales de los agentes de la Policía de Hampshire, muestran el momento exacto en el que las autoridades abordan al jugador sentado en el asiento del acompañante. En su regazo llevaba dos tubos de 670 gramos de óxido nitroso —popularmente conocido como "gas de la risa"— y un globo azul desinflado. Al ser consultado sobre quién manejaba el coche tras el impacto contra la barrera metálica, la respuesta del delantero fue evasiva: "¿Puedo hacer una llamada?".
Raheem Sterling, el video de su arresto y la causa por el gas de la risa
El episodio ocurrió durante la hora pico matutina, cuando varios automovilistas alertaron al 911 sobre las maniobras erráticas y el zigzagueo del vehículo en la ruta. Testigos presenciales declararon haber visto al conductor inhalando de un globo mientras manejaba, lo que generó un pánico real de provocar una tragedia antes de que los cuatro neumáticos reventaran contra la contención. Afortunadamente, no se registraron otros vehículos involucrados ni personas heridas.
Dentro del habitáculo del lujoso auto, los efectivos incautaron un total de seis cartuchos de óxido nitroso, una sustancia cuya posesión para uso recreativo es ilegal en el Reino Unido desde fines de 2023. Si bien el control de alcoholemia dio negativo, la fiscalía confirmó que Sterling admitió tener un severo problema de adicción con este gas y se negó a entregar muestras para un análisis químico exhaustivo, además de no poder completar las pruebas físicas de coordinación básicas.
Actualmente sin club tras un breve paso por el Feyenoord neerlandés, el ex internacional con la selección de Inglaterra aguarda por su condena. La jueza del caso le retiró la licencia de conducir de forma inmediata y fijó la fecha de sentencia para el próximo 25 de noviembre. Debido a la suma de cargos e intoxicación, la defensa reconoció la gravedad del expediente y el futbolista podría enfrentar una pena de hasta dos años de prisión efectiva.
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