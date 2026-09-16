Se filtró el impactante video del arresto de Raheem Sterling tras chocar su Lamborghini drogado

Las imágenes, registradas por las cámaras corporales de los agentes de la Policía de Hampshire, muestran el momento exacto en el que las autoridades abordan al jugador sentado en el asiento del acompañante. En su regazo llevaba dos tubos de 670 gramos de óxido nitroso —popularmente conocido como "gas de la risa"— y un globo azul desinflado. Al ser consultado sobre quién manejaba el coche tras el impacto contra la barrera metálica, la respuesta del delantero fue evasiva: "¿Puedo hacer una llamada?".