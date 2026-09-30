Felipe Melo estuvo de visita en Boca y confesó su gran sueño para el futuro: "Dirigir acá"
El exmediocampista brasileño, reconocido hincha del Xeneize, contó que está terminando la Licencia PRO de entrenador y admitió que le gustaría dirigir al club algún día.
Felipe Melo volvió a dejar en claro que su vínculo con Boca trasciende la admiración que mostró durante sus años como futbolista. El exmediocampista brasileño, confeso simpatizante del Xeneize y cercano a Juan Román Riquelme, reveló que avanza en su formación como entrenador y que tiene un objetivo muy especial para su futuro profesional: sentarse algún día en el banco de suplentes de La Bombonera.
Durante su estadía en Buenos Aires, donde participó de la Olé Summit en la Usina del Arte, dialogó en exclusiva con TyC Sports y contó que está próximo a finalizar la Licencia PRO, requisito que le permitirá avanzar en su carrera como director técnico. "Obvio que como hincha tengo el sueño de algún día dirigir a Boca, pero todavía estoy sacando la Licencia PRO, termino en diciembre", expresó el brasileño cuando fue consultado por la posibilidad de convertirse en entrenador del club argentino.
La declaración no resulta sorpresiva para quienes conocen la relación que Melo construyó con Boca durante los últimos años. Incluso cuando todavía era futbolista profesional, el brasileño había manifestado públicamente su admiración por la institución y por algunos de sus principales referentes.
La admiración de Felipe Melo por Juan Román Riquelme
Uno de los puntos centrales del vínculo de Melo con Boca es su relación con Juan Román Riquelme, actual presidente de la institución. El brasileño no oculta su admiración por el exmediocampista argentino y suele referirse a él como uno de sus grandes ídolos.
En ese sentido, Melo también se mostró ilusionado con el presente deportivo del Xeneize y con la posibilidad de que el equipo pueda conquistar la Copa Sudamericana. "Veo que Boca ahora mismo vive un buen momento. Soy hincha y amigo del diez, de Riquelme, que para mí es el más grande de la historia", indicó.
"La verdad es que estoy re contento, re feliz porque Boca puede ganar un título importante este año como la Sudamericana. Va a jugar contra un gran equipo que es Vasco. También estoy contento porque mi ídolo está haciendo un buen trabajo en el club", sostuvo.
El brasileño aprovechó además su presencia en Argentina para volver a visitar La Bombonera, un estadio con el que mantiene una conexión especial pese a no haber defendido oficialmente la camiseta de Boca durante su carrera.
Una amistad que comenzó entre dos figuras del fútbol
La relación entre Felipe y Riquelme también excede las declaraciones públicas. Ambos mantienen un contacto frecuente y tuvieron distintos encuentros a lo largo de los últimos años. La última reunión se produjo durante el sorteo de las competencias internacionales realizado en marzo.
En aquella oportunidad, Melo y Riquelme compartieron cerca de una hora en un hotel, una situación que el brasileño posteriormente contó públicamente. "Hablo con él siempre por WhatsApp, casi todas las semanas", reveló sobre la frecuencia con la que mantiene contacto con el presidente de Boca.
El vínculo también quedó reflejado en los regalos que intercambiaron. En una de sus últimas reuniones, Román le obsequió a Melo la indumentaria correspondiente a la temporada 2025-26 y también una camiseta que el argentino utilizó durante el Mundial de Alemania 2006. La casaca tenía, además, una dedicatoria personal: "Para Felipe Melo con cariño de tu amigo Román".
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