Felipe Melo estuvo de visita en Boca y confesó su gran sueño para el futuro: "Dirigir acá"

"La verdad es que estoy re contento, re feliz porque Boca puede ganar un título importante este año como la Sudamericana. Va a jugar contra un gran equipo que es Vasco. También estoy contento porque mi ídolo está haciendo un buen trabajo en el club", sostuvo.

El brasileño aprovechó además su presencia en Argentina para volver a visitar La Bombonera, un estadio con el que mantiene una conexión especial pese a no haber defendido oficialmente la camiseta de Boca durante su carrera.

Una amistad que comenzó entre dos figuras del fútbol

La relación entre Felipe y Riquelme también excede las declaraciones públicas. Ambos mantienen un contacto frecuente y tuvieron distintos encuentros a lo largo de los últimos años. La última reunión se produjo durante el sorteo de las competencias internacionales realizado en marzo.

En aquella oportunidad, Melo y Riquelme compartieron cerca de una hora en un hotel, una situación que el brasileño posteriormente contó públicamente. "Hablo con él siempre por WhatsApp, casi todas las semanas", reveló sobre la frecuencia con la que mantiene contacto con el presidente de Boca.

El vínculo también quedó reflejado en los regalos que intercambiaron. En una de sus últimas reuniones, Román le obsequió a Melo la indumentaria correspondiente a la temporada 2025-26 y también una camiseta que el argentino utilizó durante el Mundial de Alemania 2006. La casaca tenía, además, una dedicatoria personal: "Para Felipe Melo con cariño de tu amigo Román".