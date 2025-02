Se postergó el primer partido oficial del Inter Miami de Messi en 2025: las razones

Lionel Messi ovacionadoen peru

Desde hacía varias horas se estaba barajando la posibilidad de postergar el partido, ya que las condiciones climáticas en las que se iba a disputar el encuentro eran muy adversas. Además de las bajas temperaturas, había un 70% de probabilidades de nieve a la hora prevista para el inicio del partido. Aunque estas situaciones no obligan a suspender un partido, sí dejaban en manos del árbitro la decisión de evaluar el estado del terreno de juego.

El entrenador de Inter Miami, Javier Mascherano, habló en conferencia de prensa antes del anuncio oficial y explicó que la preocupación no solo estaba en el juego, sino en los efectos de la tormenta sobre la ciudad. “Si cae la nieve que dicen que va a caer, creemos que la ciudad va a estar completamente colapsada, y la gente no va a poder ir a la cancha. Ese es el tema, muchas veces solo se piensa en el juego y no en todo lo que lo rodea", explicó.

A pesar de la postergación, Mascherano confirmó que Lionel Messi estaría presente para el partido contra Sporting Kansas City. "La disponibilidad es 100% y puedo asegurar que Leo va a jugar", aseguró el entrenador.

Probables formaciones del encuentro en Inter Miami y Sporting Kansas City

Sporting Kansas City: John Pulskamp; Jan Jurcec, Jansen Miller, Robert Voloder, Tim Leibold; Jacob Bartlett, Nemanja Radoja, Memo Rodriguez; Stephen Afrifa, Dejan Joveljic y Daniel Salloi DT: Peter Vermes.

Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Lujan, David Martínez, Jordi Alba; Sergio Busquets, Federico Redondo, Tadeo Allende, Benjamín Cremaschi; Lionel Messi, Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.