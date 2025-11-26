La tendencia que preocupa a los equipos locales en el Torneo Clausura

El recorrido comenzó con Argentinos Juniors, que sorprendió en Liniers al vencer 2-0 a Vélez. Estudiantes también dio un golpe importante al derrotar 1-0 a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, mientras que Barracas Central silenció Soldati al superar 1-0 a Deportivo Riestra. Por su parte, Gimnasia completó el cuarteto de triunfos fuera de casa con un 2-1 ante Unión en Santa Fe, confirmando una tendencia que se repitió en la mayoría de los encuentros.