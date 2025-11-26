La tendencia que preocupa a los equipos locales en el Torneo Clausura
Los octavos de final de la competencia evidenciaron un dominio visitante con cuatro triunfos fuera de casa y solo tres locales firmes, a la espera de Lanús-Tigre.
Los primeros duelos de la fase eliminatoria del Torneo Clausura mostraron un patrón claro: la localía dejó de asegurar resultados. De los siete partidos ya disputados, cuatro quedaron en manos de los visitantes, que se impusieron con autoridad en terrenos ajenos, mientras que solo tres equipos lograron hacer valer su cancha.
El recorrido comenzó con Argentinos Juniors, que sorprendió en Liniers al vencer 2-0 a Vélez. Estudiantes también dio un golpe importante al derrotar 1-0 a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, mientras que Barracas Central silenció Soldati al superar 1-0 a Deportivo Riestra. Por su parte, Gimnasia completó el cuarteto de triunfos fuera de casa con un 2-1 ante Unión en Santa Fe, confirmando una tendencia que se repitió en la mayoría de los encuentros.
Del lado de los que sí pudieron sostener la localía, la lista fue más acotada. Boca respondió con claridad en la Bombonera con su 2-0 a Talleres, Racing hizo lo propio en Avellaneda al imponerse 3-1 sobre River y Central Córdoba celebró en Santiago del Estero tras vencer 2-1 a San Lorenzo.
Expectativa por Lanús-Tigre en La Fortaleza
Con esta marcada inclinación hacia los visitantes, el foco queda puesto en el último partido de los octavos: Lanús vs. Tigre, que se disputará este miércoles 26 de noviembre en La Fortaleza. El cruce definirá si el Granate logra sumarse al reducido grupo de locales que pudieron resolver su serie o si la tendencia vuelve a inclinarse hacia los equipos que juegan fuera de casa.
Entre sorpresas, rendimientos inesperados y visitantes que no sintieron la presión del estadio ajeno, la primera ronda eliminatoria expuso un escenario en el que la localía, históricamente decisiva, ya no parece ofrecer garantías en la lucha por avanzar en el Clausura.
