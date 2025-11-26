La racha negativa de Maravilla Martínez en Racing desde que colgaron la bandera que cuenta sus goles

La racha comenzó inmediatamente después del homenaje que los hinchas le dedicaron en Avellaneda. Desde que apareció en la popular la bandera que celebra sus 50 goles con la camiseta de la Academia, el delantero no volvió a marcar. Su último festejo fue ante Vélez, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Luego de aquel grito, no consiguió convertir en la vuelta frente al Fortín ni en ninguno de los dos encuentros ante Flamengo por las semifinales de la competencia continental.