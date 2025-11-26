La racha negativa de Maravilla Martínez en Racing desde que colgaron la bandera que cuenta sus goles
El delantero arrastra trece partidos sin goles en la Academia, doce de ellos desde que los hinchas colgaron la bandera que celebra sus 50 tantos.
Adrián Maravilla Martínez atraviesa su etapa más difícil desde que llegó a Racing en 2024. El delantero suma trece partidos consecutivos sin convertir, doce de ellos desde la aparición en el Cilindro de la bandera que enumera sus 50 goles. La sequía preocupa al cuerpo técnico en plena definición del Torneo Clausura.
La racha comenzó inmediatamente después del homenaje que los hinchas le dedicaron en Avellaneda. Desde que apareció en la popular la bandera que celebra sus 50 goles con la camiseta de la Academia, el delantero no volvió a marcar. Su último festejo fue ante Vélez, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Luego de aquel grito, no consiguió convertir en la vuelta frente al Fortín ni en ninguno de los dos encuentros ante Flamengo por las semifinales de la competencia continental.
La sequía se extendió también al Torneo Clausura, donde tampoco logró inflar la red ante Independiente, Independiente Rivadavia, Banfield, Aldosivi, Central Córdoba, Defensa y Justicia y Newell’s durante la fase de grupos. A eso se sumó su falta de eficacia frente a River por la Copa Argentina y en la reciente victoria por los octavos de final del torneo local. En total, acumula doce partidos sin goles desde la aparición del trapo y trece sin convertir si se cuenta también el triunfo por 2-0 ante Huracán, encuentro en el que aún no estaba colgada la bandera.
Un homenaje que recuerda a Martín Palermo
La bandera dedicada al goleador académico remite a la histórica insignia con la que los hinchas de Boca seguían los goles de Martín Palermo. Sin embargo, el homenaje no vino acompañado de la misma suerte para Maravilla, que aún no logró ampliar su registro luego de alcanzar los 50 desde su arribo al club en 2024.
De cara al próximo compromiso, el equipo dirigido por Gustavo Costas enfrentará al ganador del cruce entre Lanús y Tigre en los cuartos de final del Clausura, donde la Academia buscará recuperar el grito sagrado de su principal arma ofensiva.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario