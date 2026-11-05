El gesto de Las Palmas para homenajear a Jesús de Miguel: jugará con los colores de su clásico
El conjunto español utilizará una camiseta azul y blanca, tradicional del CD Tenerife, en el partido frente a CD Eldense.
La muerte de Jesús de Miguel continúa generando muestras de dolor y solidaridad en el fútbol español. En ese contexto, Las Palmas anunció un homenaje especial para el próximo domingo: abandonará momentáneamente su tradicional camiseta amarilla y utilizará los colores de su clásico rival, CD Tenerife.
El equipo de la Segunda División española vestirá de azul y blanco durante el encuentro frente a Eldense, en una iniciativa destinada a recordar al delantero de 30 años, fallecido el domingo pasado tras un dramático episodio ocurrido en un partido.
"Este domingo va por ti, Jesús", publicó la institución en sus redes sociales junto a una imagen de los integrantes del plantel con una camiseta azul y blanca. Además, el club acompañó la publicación con otro mensaje que explicó el significado de la iniciativa: "Este domingo, nuestros colores son estos, en homenaje a Jesús de Miguel".
¿Cómo fue el accidente que terminó con la vida de Jesús de Miguel?
El futbolista falleció después de protagonizar un fuerte choque con Jesús Owono, arquero del Andorra. El episodio ocurrió cuando ambos fueron a disputar una pelota en la mitad de la cancha. En medio de la acción, el guardameta impactó con su rodilla contra el tórax del delantero, quien quedó gravemente afectado por el golpe. Pese a la asistencia recibida, no logró sobrevivir.
La noticia provocó una profunda conmoción en el fútbol español y generó mensajes de acompañamiento hacia sus familiares, compañeros y allegados. El propio Andorra, institución a la que pertenece Owono, también manifestó públicamente su tristeza por lo sucedido.
"Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros y a toda la familia blanquiazul. Les acompañamos en el dolor y les trasladamos todo nuestro cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles", expresó el club en su comunicado.
¿Cuándo juega Las Palmas contra Eldense?
El homenaje se realizará el domingo 8 de noviembre, cuando Las Palmas reciba a Eldense por la fecha 13 de la Segunda División de España. El encuentro comenzará a las 14:30, hora de Argentina, y tendrá un condimento particular: Eldense es el club del que Lionel Messi se convirtió en propietario mayoritario.
La camiseta azul y blanca representará un gesto de unión que irá más allá de la histórica rivalidad entre Las Palmas y Tenerife. En esta oportunidad, los colores del adversario servirán para recordar a Jesús de Miguel.
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