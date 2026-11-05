El gesto de Las Palmas para homenajear a Jesús de Miguel: jugará con los colores de su clásico

"Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros y a toda la familia blanquiazul. Les acompañamos en el dolor y les trasladamos todo nuestro cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles", expresó el club en su comunicado.

¿Cuándo juega Las Palmas contra Eldense?

El homenaje se realizará el domingo 8 de noviembre, cuando Las Palmas reciba a Eldense por la fecha 13 de la Segunda División de España. El encuentro comenzará a las 14:30, hora de Argentina, y tendrá un condimento particular: Eldense es el club del que Lionel Messi se convirtió en propietario mayoritario.

La camiseta azul y blanca representará un gesto de unión que irá más allá de la histórica rivalidad entre Las Palmas y Tenerife. En esta oportunidad, los colores del adversario servirán para recordar a Jesús de Miguel.