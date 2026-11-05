River recibió un impresionante apoyo en Mar del Plata después de perder el Superclásico

Ángel Correa y Nicolás Otamendi estuvieron entre los primeros en acercarse a los fanáticos. Incluso, una niña consiguió llegar hasta el sector donde estaba el defensor para pedirle una firma de manera particular.

La escena se convirtió en uno de los momentos destacados de la llegada del equipo a Mar del Plata, en una muestra de acompañamiento que los jugadores recibieron después de la caída ante su clásico rival.

Martínez Quarta y Montiel viajaron con la delegación

Entre los integrantes de la delegación también estuvieron Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel. Ambos fueron expulsados durante el encuentro frente a Boca y quedaron desafectados para el próximo compromiso, pero igualmente viajaron junto al resto del grupo.

La decisión de permanecer cerca del plantel también involucró a otros referentes, como Marcos Acuña, además de los futbolistas que llegaron como refuerzos, entre ellos Almada y Correa.

La Banda Roja necesita recuperarse anímicamente y conseguir un resultado positivo en su última presentación de la etapa regular. El objetivo es mejorar su ubicación en la tabla anual, mantener sus aspiraciones internacionales y llegar fortalecido a los cruces eliminatorios. Por lo pronto, los hinchas de Mar del Plata hicieron su parte.