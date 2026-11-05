River recibió un impresionante apoyo en Mar del Plata después de perder el Superclásico
El plantel de Leonardo Ponzio llegó a la ciudad balnearia para disputar su último partido de la fase regular y fue recibido por una multitud de hinchas.
River atravesó una noche especial en Mar del Plata. Después del duro golpe que significó perder el Superclásico frente a Boca, el equipo llegó a la ciudad balnearia y se encontró con una multitud de simpatizantes que le brindó un recibimiento impactante.
El micro que trasladó a la delegación desde el aeropuerto Astor Piazzolla fue acompañado por una verdadera fiesta. Bengalas, humo rosado, fuegos artificiales y canciones históricas de la tribuna formaron parte de una postal que contrastó con el difícil presente futbolístico del Millonario.
Los hinchas locales se acercaron para demostrar su respaldo al plantel, que tendrá una última presentación en la fase regular del Torneo Clausura 2026 ante Aldosivi previo al comienzo de los playoffs.
Los jugadores de River se acercaron a los hinchas
Una vez que el micro llegó al hotel, varios futbolistas se aproximaron al vallado para compartir un momento con los simpatizantes. Hubo firmas de camisetas, fotografías y saludos para quienes esperaron durante horas la llegada de sus ídolos.
Ángel Correa y Nicolás Otamendi estuvieron entre los primeros en acercarse a los fanáticos. Incluso, una niña consiguió llegar hasta el sector donde estaba el defensor para pedirle una firma de manera particular.
La escena se convirtió en uno de los momentos destacados de la llegada del equipo a Mar del Plata, en una muestra de acompañamiento que los jugadores recibieron después de la caída ante su clásico rival.
Martínez Quarta y Montiel viajaron con la delegación
Entre los integrantes de la delegación también estuvieron Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel. Ambos fueron expulsados durante el encuentro frente a Boca y quedaron desafectados para el próximo compromiso, pero igualmente viajaron junto al resto del grupo.
La decisión de permanecer cerca del plantel también involucró a otros referentes, como Marcos Acuña, además de los futbolistas que llegaron como refuerzos, entre ellos Almada y Correa.
La Banda Roja necesita recuperarse anímicamente y conseguir un resultado positivo en su última presentación de la etapa regular. El objetivo es mejorar su ubicación en la tabla anual, mantener sus aspiraciones internacionales y llegar fortalecido a los cruces eliminatorios. Por lo pronto, los hinchas de Mar del Plata hicieron su parte.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario