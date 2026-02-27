Se sorteó la Europa League: Dibu Martínez ante Lille y varios cruces con presencia argentina
La UEFA definió en Nyon los octavos de final del segundo torneo continental, con enfrentamientos atractivos y una nutrida participación de futbolistas argentinos.
El segundo certamen en importancia del continente también ya tiene su hoja de ruta definida. La UEFA Europa League 2025/26 celebró su sorteo de octavos de final en Nyon, donde quedaron establecidos los cruces y el cuadro completo hasta la final del 20 de mayo en el Beikta Park. Los ocho mejores equipos de la fase de liga y los ocho que avanzaron desde los playoffs ya saben cuál será el camino hacia el trofeo.
Uno de los focos principales para el público argentino estará puesto en el duelo entre Lille y Aston Villa, donde el arquero Emiliano "Dibu" Martínez buscará dar un paso más en el certamen con el conjunto inglés. También habrá otro enfrentamiento con fuerte presencia albiceleste cuando Bologna, que cuenta con Benjamín Domínguez y Santiago Castro, se mida con la Roma de Paulo Dybala y Matías Soulé.
El sorteo, que contó con la participación del exmediocampista Maniche como encargado de extraer las bolillas, dejó otros cruces interesantes. Genk enfrentará a Friburgo, mientras que Ferencváros se verá las caras con Braga. Además, Stuttgart chocará con Porto.
Por otro lado, Panathinaikos tendrá como rival al Real Betis, y Nottingham Forest jugará frente a Midtjylland. Finalmente, Celta de Vigo se medirá con Olympique Lyon.
Con el cuadro ya confeccionado, el torneo promete eliminatorias parejas y escenarios cargados de tensión. La Europa League vuelve a presentarse como un terreno fértil para sorpresas y como una vitrina clave para clubes que aspiran a consolidarse en la élite continental.
Así quedaron los cruces de octavos de final de la Europa League
