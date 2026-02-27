Se sorteó la Europa League: Dibu Martínez ante Lille y varios cruces con presencia argentina

El segundo certamen en importancia del continente también ya tiene su hoja de ruta definida. La UEFA Europa League 2025/26 celebró su sorteo de octavos de final en Nyon, donde quedaron establecidos los cruces y el cuadro completo hasta la final del 20 de mayo en el Beikta Park. Los ocho mejores equipos de la fase de liga y los ocho que avanzaron desde los playoffs ya saben cuál será el camino hacia el trofeo.