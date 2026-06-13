El mensaje de Marcos Senesi para Leonardo Balerdi al llegar a Kansas: "Abrazo al flaco"

El defensor del Tottenham Hotspur arribó a la madrugada a Kansas City para sumarse a la concentración de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.

El jugador llegó de urgencia para reemplazar a Balerdi, quien desafectado de la lista definitiva debido a un desgarro en el sóleo derecho.

Al bajar del avión en el aeropuerto de Missouri, Senesi dialogó con la prensa y dejó en claro su empatía con el ex-Boca antes de enfocarse en su propia oportunidad mundialista.

"Sabía que se podía dar una posibilidad, la esperé hasta el último momento y se dio. Es el sueño que todo chico tiene cuando empieza a jugar a la pelota en el barrio", sostuvo.

Marco Senesi es el jugador 26 de la Selección Argentina

Tras confirmarse la baja de Leonardo Balerdi por lesión, el entrenador Lionel Scaloni decidió que Marcos Senesi sea su reemplazante oficial. De esta manera, el talentoso defensor central zurdo se incorpora rápidamente a la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026 que ya está en marcha.

La llegada de Marcos Senesi a la concentración

El defensor de 29 años, que recientemente fue presentado como flamante refuerzo del Tottenham inglés, recibió el llamado más esperado este jueves. Según informaron las vías oficiales, el zaguero emprenderá su viaje en las próximas horas rumbo a Kansas, Estados Unidos, para sumarse de inmediato a la delegación albiceleste.

IMPORTANTE: "Se van a quedar con nosotros": Lionel Scaloni ratificó a dos de los "tocados" y llevó tranquilidad

El objetivo de Scaloni y su cuerpo técnico es que el jugador se acople lo más rápido posible a los entrenamientos y logre la puesta a punto ideal junto al resto del grupo. La mira está puesta íntegramente en el ansiado debut del equipo nacional, programado para el próximo martes 16 de junio frente a Argelia, en lo que será el inicio del sueño en el Mundial 2026.