Se viene Benín: el curioso récord de Messi ante rivales que enfrentó por primera vez con Argentina
Antes de jugar por última vez ante una selección inédita, el capitán argentino dejó un balance contundente frente a los 42 combinados que enfrentó por primera vez durante su carrera internacional.
El partido entre Argentina y Benín tendrá un significado especial para Lionel Messi por múltiples motivos. No solamente marcará su despedida de la Selección Argentina, sino que también será la última ocasión en la que el capitán se enfrente por primera vez a una selección nacional.
A lo largo de su extraordinaria carrera con la Albiceleste, el capitán tuvo la posibilidad de medirse con 42 selecciones diferentes por primera vez. Este martes 6 de octubre, en el Estadio Monumental, Benín se convertirá en el rival número 43 de esa particular lista.
El encuentro comenzará a las 20 y estará rodeado por una expectativa mundial debido a que representará el cierre de los 21 años de trayectoria del astro rosarino con el seleccionado argentino.
Benín será el último rival inédito para Messi: un balance ampliamente favorable
Los números del 10 cuando enfrentó por primera vez a una selección son contundentes. De esos 42 partidos iniciales contra rivales inéditos, Argentina consiguió 34 victorias.
Además, hubo cuatro encuentros que terminaron en empate: en esa lista aparecen Chile en 2007, Ecuador en 2008, Islandia en 2018 y Paraguay, rival al que Messi enfrentó durante su etapa en las selecciones juveniles.
El registro se completa con apenas cuatro derrotas. Es decir, solamente cuatro selecciones lograron imponerse ante Messi en el primer enfrentamiento entre ambos equipos.
Las cuatro derrotas de Messi ante nuevos rivales
La lista de equipos que consiguieron vencer a Argentina en el debut ante Messi tiene nombres importantes. Paraguay, España, Brasil y Arabia Saudita fueron los únicos combinados que pudieron quedarse con una victoria en esas circunstancias.
Paraguay lo consiguió durante las Eliminatorias de 2005, mientras que España logró imponerse en 2006. Ese mismo año, Brasil también derrotó al seleccionado argentino en el primer cruce con Messi.
La última derrota llegó muchos años después y quedó grabada en la historia de los Mundiales. En Qatar 2022, Arabia Saudita venció a Argentina en el debut de aquella Copa del Mundo, en uno de los resultados más inesperados del torneo.
Los números ofensivos también marcan su diferencia
El balance no se limita a los resultados colectivos. El líder del Inter Miami también dejó una producción ofensiva importante en sus primeras apariciones ante nuevas selecciones. En esos 42 partidos, el argentino consiguió marcar 21 goles. A esa cifra se suman 14 asistencias, por lo que participó directamente en 35 goles durante sus primeros enfrentamientos contra esos rivales.
La estadística refleja la influencia que tuvo Lionel incluso cuando se enfrentaba por primera vez a un seleccionado. Su capacidad para encontrar espacios, generar oportunidades y participar en los goles se mantuvo independientemente del rival que tuviera enfrente.
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