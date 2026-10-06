Se viene Benín: el curioso récord de Messi ante rivales que enfrentó por primera vez con Argentina

El registro se completa con apenas cuatro derrotas. Es decir, solamente cuatro selecciones lograron imponerse ante Messi en el primer enfrentamiento entre ambos equipos.

Las cuatro derrotas de Messi ante nuevos rivales

La lista de equipos que consiguieron vencer a Argentina en el debut ante Messi tiene nombres importantes. Paraguay, España, Brasil y Arabia Saudita fueron los únicos combinados que pudieron quedarse con una victoria en esas circunstancias.

Paraguay lo consiguió durante las Eliminatorias de 2005, mientras que España logró imponerse en 2006. Ese mismo año, Brasil también derrotó al seleccionado argentino en el primer cruce con Messi.

La última derrota llegó muchos años después y quedó grabada en la historia de los Mundiales. En Qatar 2022, Arabia Saudita venció a Argentina en el debut de aquella Copa del Mundo, en uno de los resultados más inesperados del torneo.

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Los números ofensivos también marcan su diferencia

El balance no se limita a los resultados colectivos. El líder del Inter Miami también dejó una producción ofensiva importante en sus primeras apariciones ante nuevas selecciones. En esos 42 partidos, el argentino consiguió marcar 21 goles. A esa cifra se suman 14 asistencias, por lo que participó directamente en 35 goles durante sus primeros enfrentamientos contra esos rivales.

La estadística refleja la influencia que tuvo Lionel incluso cuando se enfrentaba por primera vez a un seleccionado. Su capacidad para encontrar espacios, generar oportunidades y participar en los goles se mantuvo independientemente del rival que tuviera enfrente.