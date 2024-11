Se viene el debut de Spreen en Deportivo Riestra: mostró sus botines personalizados

Desde su llegada a la concentración de Riestra en el predio de La Candela, Spreen ha compartido cada paso de esta experiencia única. En una transmisión en vivo, el influencer mostró los botines personalizados con los que espera debutar, de color negro y marcados con su número de jugador: la camiseta 47.

También aprovechó para enviar un mensaje a los hinchas, prometiendo darlo todo en la cancha: "Vamos a darlo todo, gente", dijo emocionado, generando una enorme expectativa entre sus seguidores y los hinchas del "Malevo".

spreen

Aunque aún no se sabe si tendrá minutos de juego, se confirmó que estará al menos en el banco de suplentes, esperando la posibilidad de debutar como futbolista profesional bajo la dirección de Cristian Fabbiani. El técnico no solo valoró el entusiasmo que trae Spreen, sino también la oportunidad de marketing que su inclusión representa para el club. "Yo solo sé que Iván vende latitas y a mí me paga la latita. Entonces que venga", declaró.

En caso de no jugar en este partido, el streamer aún tendrá otras chances en el torneo. En las próximas fechas, Riestra enfrentará a equipos como Defensa y Justicia, Banfield, Instituto, Barracas Central e Independiente Rivadavia, todos posibles escenarios para que Buhajeruk tenga sus primeros minutos.

Quién es Spreen, el "refuerzo" de Deportivo Riestra

Iván Raúl Buhajeruk, más conocido como Spreen, es uno de los creadores de contenido más populares de Argentina que nació el 11 de octubre de 2000 en Santa Fe. Cuenta con más de 7 millones de suscriptores en YouTube y 10 millones de seguidores en Twitch.

Desde la pandemia se dedica completamente al streaming donde juega al Minecraft, Fortnite y Call of Duty, lo que lo llevó a colocarse como uno de los tres streamers más populares de habla hispana.

En referencia a su relación con el fútbol, anteriormente ya ha participado en eventos donde se lo vio jugando a la pelota. Además es de público conocimiento su fanatismo por Colón.

image.png